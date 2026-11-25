研究所推甄結果陸續出爐，不少學生開始煩惱下一步該怎麼走。一名理工科系大四生近日在Dcard發文表示，自己推甄已有一間還算能接受的研究所備取，參考往年遞補情況也有機會上榜，但心中仍有更理想的學校，因此猶豫是否該繼續準備研究所考試。

原PO表示，自己從暑假就開始準備研究所考試，但後來忙於推甄及學校課業，讀書進度不如預期。最近重新翻開考古題，才發現考試範圍相當廣泛，許多以前學過的內容都已經生疏，看到又長又多的題目，更懷疑剩下的時間是否足以準備完畢。加上身邊有人從大二、大三就開始備考，甚至已經投入一、兩年，讓他不禁擔心自己是不是起步太晚。

另一方面，原PO也考量到未來還有一年的兵役要處理，因此開始思考時間成本。他認為，如果最後已有研究所可以就讀，或許可以接受推甄結果，把接下來的時間用來補強專業能力，未來在碩士期間認真做研究、爭取實習，早點進入職場；但想到自己大學幾年也付出不少努力，又覺得現在放棄考試有些不甘心。

原PO坦言，自己目前最猶豫的，就是是否該把握最後兩、三個月繼續準備考試，挑戰更理想的學校，還是接受目前的推甄結果，將時間留給專業能力培養及未來職涯規劃。他也考量到未來進入科技業的發展，以及學校差距是否值得再花時間拚一次，希望聽聽學長姐的經驗分享。

貼文底下，不少過來人紛紛給出建議，「要給自己留後路，後路越多越好。我知道你壓力很大，很想要找一個舒服的路，但是就只剩幾個月了，你都已經準備這麼久了，現在放棄真的很可惜」、「也是理工科，也是同樣情況。但就想說去考考看，前面準備那麼久了，至少考考看讓自己不後悔」、「拚一次，如果有上就賺到，沒上還可以說服自己至少努力過」、「感覺還是要二推，而且要留個保底。推甄要占缺太容易了，報到完了，畢業證書沒交出去都還不算數，備取的很容易被卡到沒有」。

不過也有人認為，不如把握現有機會，適度放鬆、好好規劃接下來的路，「超像我，但我會選擇後面那條路，給自己一些空間放鬆，人生不用到完美才行」、「如果你跟我一樣推到最頂的那間，那就不要浪費時間準備考試了，都拚三年了，放心去玩吧」。