台中教育大學昨天發生學生持美工刀逼近教師脖子、揚言「把老師滅了」事件，學生事後受訪直言「不後悔」；去年11月新北市板橋某國小美術教師遭學生持美工刀攻擊、踹傷腳背；今年6月，台北某明星國小也有高年級學生多次持美工刀、筆刀恐嚇同學及言語攻擊教師，累計10次校安通報。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，短短一年間，媒體報導的類似事件已有3起，其他沒有上新聞的可能更多黑數，呼籲教育部提升教師輔導管教規定的法律位階，明確課予家長責任，不能只要求學校宣導、教師承擔，卻缺乏家長責任及裁罰機制。

2026-11-25 11:47