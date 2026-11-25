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清大生科一館火警 校方：無人受傷無財損
國立清華大學生命科學一館垃圾堆放處昨天晚間發生火警，校方人員今天表示，師長緊急持滅火器控制火勢，駐警隊疏散館內數十名學生並調度沙包支援，事件未造成人員傷亡。
新竹市消防局今天指出，昨天晚間接獲報案，隨即派警消前往清大校園內搶救，經查為廢棄化學藥品空瓶燃燒，瓶內疑似仍有少量化學物質，經處置後，反應物溫度降至攝氏21度，以警戒繩及三角錐標示鐵桶位置，後續交由校方環安人員處理。
清華大學今天向中央社記者表示，竹市消防局稍早稱起火地點為「化學館」，正確地點為「生命科學一館」的1樓垃圾堆放處，當時因易燃成分引發火警，現場師長立即使用滅火器控制火勢，駐警隊也趕赴現場，協助數十名學生疏散，並調度沙包處理。
清大表示，消防人員到場後，將鋰鐵化合物移入鐵桶，並以沙子覆蓋隔離，校方於昨天晚間8時20分完成教育部校安通報，火勢於晚間9時許完全撲滅，未釀人員受傷與財損。
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