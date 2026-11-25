清華大學即將就校長高為元參與海外遴選一事辦理全校意見調查。立委鄭正鈐今表示，一所大學的價值也體現在它如何回應所在城市的需求。他近期多次與高為元會談，討論清大與新竹市政府的K–12教育創新合作，看到高為元與團隊願意聽取地方需求，並與市府共同研議具體做法，這份態度值得肯定。

鄭正鈐指出，目前清大與市府正積極研議「K–12教育創新合作」，規畫透過課程研發與師資培育，協助新竹中小學因應教學現場的需求。期待這項合作持續推進，讓新竹的老師獲得更多教學支持，孩子擁有更豐富的學習機會。

鄭正鈐說，清大在新竹已有多項具體合作，包括清大攜手10所高中啟動「新竹學」跨校探究課程，讓大學的研究與教學資源走進高中課程。今年揭牌的清華²科技園，則以中華校區作為科研成果轉化與新創培育基地。從高中課程到科研轉化，都是清大回應地方需求的作為。

鄭正鈐提到，近期高為元持續走訪海外校友，成立新的海外校友會，並應邀赴馬來西亞、韓國等地演講、接受當地媒體採訪，為清華拓展國際能見度。

鄭正鈐說，高為元推動校務的努力與成果，值得外界了解。他肯定高為元與團隊為清大爭取辦學資源、推動地方合作的投入。他也將持續協助清大與新竹市政府推進教育合作。

高為元因赴美覓職引發爭議，清大先前加開校務會議，會決議擱置校務監督委員會提出的校內意見調查案，並通過排除校友，僅針對全校二萬名教職員生進行意見普查，調查高的行為是否傷害校譽、是否對校務有負面影響。