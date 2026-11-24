立法院今年7月三讀通過「民法」修正案，刪除兄弟姊妹特留分規定。世新大學法律系今天舉辦實習法庭展演，學生透過自編自導的家事案件，探討修法議題。

過去「民法」第1223條規定，兄弟姊妹的特留分為其應繼分的1/3，家人間常因此對簿公堂。立法院為符合現代家庭生活形態，並尊重遺囑自由等，在朝野無異議下，於今年7月三讀修正通過民法第1223條，刪除兄弟姊妹特留分規定。

世新大學法律系今天舉辦法庭展演，模擬修法後可能出現的狀況。學生自行編寫劇本，敘述一人半身不遂後由姪子照顧，因此立遺囑把財產留給姪子，但死後兄弟姊妹質疑遺囑效力，使原本出於照顧情分的財產安排，成為庭上的繼承爭議。

世新學生在展演中，將爭議扣回修法焦點，探討刪除兄弟姊妹特留分，不等於取消法定繼承資格，當遺囑另有安排，兄弟姊妹能否主張法律保障的最低份額。

世新法律系每學年為大4學生安排實習法庭演練。學生分組編寫案例、製作影片及撰寫書狀，並在模擬庭審中分任法官、書記官、律師與當事人。今年度由法律系副教授王思原授課，執業律師吳尚昆擔任展演指導，帶領學生練習庭上攻防。