靜宜大學國際企業學系學生走進台中市清水區南社社區，與在地長輩合作推動「南風靜植」計畫，以社會企業為構想，將社區既有的左手香手作融入微旅行。遊程由長輩帶路並指導手作，團隊為親子家庭與大專校院設計不同體驗方案。這項計畫已在社區試營運，並於「2026靜宜大學創新創業競賽」獲獎。

指導「南風靜植」計畫的靜宜國企系助理教授顏炘怡表示，師生將行銷與創業所學用於規劃社區微旅行。團隊訪談居民，並與長輩一起調整教學流程，再依據問卷回饋修正遊程，同時試算營運成本。體驗活動以靜宜與南社社區共同成立的「左手香皂手作教室」為據點，結合左手香採摘、手工皂製作與長輩的生活故事，希望旅客透過手作認識南社，也願意在社區多停留一些時間。

跟著長輩採摘左手香、動手做一塊手工皂，也聽一段清水南社的生活故事。國企系學生陳倖安、黃湜婷及盧靚芝指出，團隊於5月25日在南社社區辦理首場試營運，並為長輩製作大字版手作圖卡，方便帶領活動時查看製皂步驟。學員動手做皂時，長輩在旁提點，也和學員聊聊南社的日常生活。因應戶外高溫，團隊縮短採摘時間，安排學員回到室內手作，並提供消暑茶點。

「南風靜植」的「親子方案」讓家長和孩子一起尋找植物線索、向長輩提問，再分工製作手工皂與故事卡。「大專校院方案」安排學生訪談長輩、填寫品牌分析學習單，運用課堂所學，針對社區產品及行銷方式提出改善建議。靜宜團隊也串聯南社社區的手作體驗、清水眷村文化園區、港區藝術中心、在地米糕店及高美濕地等，讓旅客在一趟微旅行中認識清水海線的文化、美食與生態。

南社社區發展協會理事長劉翠華表示，與靜宜學生合作，讓協會重新看見在地資源的發展潛力。團隊先試辦左手香手作體驗，再逐步規劃社區小旅行。長輩可以教做皂、分享在南社的生活故事，也能帶領遊客走訪社區。這些活動讓長輩發揮所長，也有更多機會與不同世代交流。

為讓微旅行永續經營，團隊將材料、人事及場地營運等成本納入試算，並規劃提撥部分體驗收入，作為長輩帶領活動的補助。將先爭取大專校院團體預約，再逐步拓展假日親子市場，期盼透過平日校外教學與假日家庭遊程，為社區帶來更穩定的客源。團隊希望旅客回家後用到自己做的左手香皂，還會想起教他們做皂的長輩和那天在南社聽到的故事。

靜宜國企系師生發揮行銷與創業專業，攜手清水南社長輩開發海線微旅行。圖／靜宜大學提供

清水南社長輩帶領學員採摘社區種植的左手香，並介紹這種植物在當地生活中的用途。圖／靜宜大學提供