國立金門大學第二宿舍四樓走道昨天凌晨發生地板磁磚大面積隆起、爆裂，部分磁磚甚至向上拱起，讓住宿女學生看了心驚膽跳，有學生將現場畫面PO上Threads，直呼「超可怕」，尤其受損位置就在寢室門口，擔心裂痕持續擴大，影響日常進出安全。校方接獲通報後已緊急派員處理，移除部分隆起、破裂磁磚並設置警示，初步研判可能與溫度變化造成熱脹冷縮有關，今天已鋪設臨時步道，較完整的修繕工程則預計等到寒假進行。

「 金大女宿深夜地板炸開」學生在Threads分享的照片及影片可見，第二宿舍四樓走道部分地磚明顯向上隆起，局部磁磚已經爆裂，甚至有碎片散落在地面。發文學生表示，地板就在房間前方突然大面積膨起、破裂，裂痕似乎還有向周邊延伸的情形，讓人不免擔心是否會繼續擴大，畢竟走道是住宿學生每天進出寢室的必經之處，若沒有妥善處理，不僅影響通行，也可能有踩踏碎片割傷或絆倒的風險。

貼文曝光後引起網友熱議，有人分享過去也曾遇過磁磚因熱脹冷縮而隆起的情況，也有人提醒學生暫時避開受損區域，避免踩踏碎裂磁磚造成傷害，並呼籲校方儘速清理及修復，不能讓學生每天經過走道都提心吊膽。

金門大學學務長董燊表示，校方昨天凌晨1時20分接獲通報，宿舍輔導員隨即填報維修單，通知總務處營繕組處理。經初步勘查，受損位置主要集中在四樓右側走道，目前寢室內尚未發現類似情況。校方第一時間先以三角錐圍設警示，並通知維修廠商到場，陸續移除隆起及碎裂磁磚，避免學生通行時發生意外。

總務處目前正清查實際受損磁磚數量，以及周邊是否有擴大損壞情形，初步研判可能與近期氣溫變化、冷熱溫差造成材料熱脹冷縮有關，但確切原因仍待進一步檢視。

校方表示，考量住宿學生每天進出寢室的安全，今天已先由廠商鋪設塑膠墊及臨時步道，提供安全通行。由於女生宿舍施工涉及住宿隱私及性別安全，較大規模工程原則上安排在寒暑假進行，降低施工對學生生活的干擾。

國立金門大學第二宿舍四樓走道昨天凌晨發生地板磁磚大面積隆起、爆裂，部分磁磚甚至向上拱起，校方緊急派廠商先行鋪設塑膠墊。圖／民眾提供