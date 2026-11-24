AI浪潮席捲全球，人工智慧正改寫產業競爭規則，也考驗企業領導者的決策能力。東海大學管理學院院長林修葳鼓勵企業經營者重返校園，透過終身學習提升判斷能力；東海EMBA主任唐運佳強調，高階管理教育更應培養企業領袖洞察趨勢、辨識風險與跨界決策的能力。

東海大學EMBA日前舉辦116級招生說明會，以「智匯引航、淬礪行遠」為招生主軸，匯聚企業經營者、專業經理人及職場菁英，共同探討AI浪潮下的產業趨勢與高階管理教育價值。

東海EMBA主任唐運佳邀請前國泰投信董事長張錫，以「AI投資趨勢與風險」為題，從金融投資視角，帶領企業領導者思考如何辨識市場趨勢、評估潛在風險，並在機會與挑戰並存的環境中建立理性的決策思維。

張錫指出，從金融投資延伸至企業經營，決策的關鍵不只是預測未來，更在於面對未知時，能否運用資訊分析、風險評估與策略判斷，作出符合長期發展的選擇。企業經營者應該建立全面的產業視野，在變局中保持判斷力，從不確定性中辨識成長機會。

東海大學管理學院副院長吳立偉則從人生發展與終身學習的角度，分享高階管理教育的價值。他以美國總統川普與歐巴馬為例指出，川普年近80歲仍擔任美國總統，歐巴馬則在47歲便登上總統大位，兩人的人生軌跡截然不同，卻各自在不同階段展現影響力。這也說明人生沒有統一的成功時刻表，每個人都有自己的成長節奏。

唐運佳強調，學習永遠不嫌晚，無論企業經營者已累積多少成就，都值得重新走進校園，透過終身學習拓展人生與事業的可能。東海大學EMBA 116級招生報名自2026年11月12日起至2027年2月18日止。