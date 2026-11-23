華邦電攜手國立成功大學成立「華邦－成大共同研發中心」，並於本月6日上午在成大勝利校區未來館舉行揭牌儀式，由華邦電總經理陳沛銘與成大校長沈孟儒共同揭牌，象徵雙方產學合作邁入全新里程碑。

華邦電表示每年將投入1000萬元，結合雙方研發能量，聚焦人工智慧（AI）於半導體製程優化與電路設計、先進封裝熱管理、次世代電容元件及智慧製程等前瞻技術，並透過半導體領導學程、獎學金及實習計畫深化人才培育，共同推動半導體技術創新與產業人才發展。

陳沛銘表示：「隨著人工智慧與新興應用持續發展，半導體產業對記憶體效能、製程技術及系統整合的要求不斷提升。華邦電子長期重視自主研發與技術創新，此次與成大成立共同研發中心，不僅是雙方既有合作的延伸，更是深化前瞻技術布局與人才培育的重要里程碑。」未來雙方將聚焦四大核心技術領域，包括AI驅動半導體製程優化與積體電路設計、先進封裝與記憶體架構熱管理、次世代電容元件與AI輔助模擬，以及智慧製程與機器學習維運（MLOps），透過跨領域技術整合，加速新材料、新製程及新元件的技術開發，持續強化記憶體技術競爭力。

沈孟儒說，在不同時期回應國家與社會需求，大學應該真正幫助這個國家前進，這是我很引以為榮的地方。成大長期致力於將學術研究成果轉化為產業與社會發展的實質動能，適逢創校95週年，與華邦電子成立共同研發中心，更彰顯產學攜手推動技術創新的重要價值。雙方自2022年起合作推動「華邦×成大半導體領導學程」，並持續深化記憶體電路設計課程、獎學金及產學合作計畫。未來將進一步整合成大材料、電機、微電子、資訊及工業與資訊管理等跨院系所資源，透過業師授課、專題研究、企業參訪及實習媒合，促進學術研究與產業實務接軌，培育具備跨領域整合能力的半導體專業人才。

華邦電與成大至今已累計推動13項產學合作計畫，共同研發中心成立後，將進一步建立長期合作與定期交流機制，透過雙方高層組成的指導委員會，持續檢視技術研發方向及合作成果，並於成大自強校區啟端館設置共同研究與交流空間。共同研發中心主任、成大智慧半導體及永續製造學院院長許渭州表示，期待透過整合成大跨領域研究能量與華邦的產業技術需求，深化關鍵技術研發與人才培育合作。展望未來，雙方將持續發揮產學合作綜效，推動半導體技術創新與專業人才發展，共同提升台灣半導體產業的長期競爭力。