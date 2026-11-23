國立中山大學發現有不知名甲蟲幼蟲會帶著藏身的細枝到處行走，研究團隊運用DNA條碼技術，確認幼蟲身分，進一步分析台灣森林落葉層樣本，鑑定出高達10種可能為台灣特有種。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，生物科學系助理教授費卡契（Martin Fikáček）研究團隊運用DNA條碼技術，確認藏身枯枝內的不知名甲蟲幼蟲為「匿頸擬步行蟲屬（Stenochinus）」，會帶著藏身的細枝到處行走。

費卡契表示，森林地面堆積的落葉與枯枝，是許多微小生物生活的場所；其中大都體型細小、外觀相似，過去很難發現與辨識，生態習性也缺乏研究，真實身分始終未明。透過比對DNA條形碼，首次確認為擬步行蟲科的匿頸擬步行蟲屬。

此外，幼蟲身上布有細長的感覺毛，對周遭微小震動極度敏感，一旦感受到危險，便會以堅硬的頭部或腹部末端作為「盾牌」堵住孔道，展現出特別的防禦機制。

研究團隊進一步分析全台83份落葉層樣本，一共鑑定出11個候選物種，其中高達10種可能為台灣特有種，另一種則同時分布於日本南琉球群島。

團隊指出，這些幼蟲主要取自中山大學旁的壽山與半屏山，證明昆蟲研究不一定要遠赴深山，生活周遭的都會森林也可能蘊含鮮為人知、值得探索的微型生態奧秘。

國立中山大學表示，此研究獲國科會專題研究計畫支持，成果刊於國際期刊「美國昆蟲學會年刊（Annals of the Entomological Society of America）」，共同作者包含中山大學生科系畢業生陳智棨等人。