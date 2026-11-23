中原大學表示，英國高等教育評鑑機構公布2027 QS世界大學永續排名，全球2003所大學入榜，中原大學由去年的第688躍升至第641名；國內排名也由第16升至第10名，挺進前10強。

校方表示，英國泰晤士高等教育也公布2027 THE跨學科科學全球排名，中原大學名列301至350名、台灣第8名，居非醫學背景私立綜合大學之冠，與QS評比一樣亮眼，反映中原大學深耕永續發展與跨學科研究的辦學實力。

中原大學指出，QS評比涵蓋環境影響、社會影響及治理三大面向，中原在環境研究、環境永續發展、就業能力與機會，及平等四項指標得分均較去年提升，其中環境永續發展排名全國第7、健康與福祉第8，顯示學校在環境永續與社會影響力方面的持續進步。

另一方面，英國泰晤士高等教育公布的2027 THE跨學科科學排名，全球1058所大學入榜，中原大學維持301至350名，國內排名由第11上升至第8名，並榮登非醫學背景私立綜合大學第一名，跨學科研究實力再獲國際肯定。

THE跨學科科學排名涵蓋計算機科學、工程學、生命科學及物理科學等領域，依據研究資源投入、研究過程與制度支持，以及研究成果與學術影響力三大面向，共11項指標進行評估。中原大學整合各學院研究能量，透過五大校級研究中心，推動人工智慧、量子科技、半導體及永續科技等前瞻研究，深化跨學科創新應用，2026年全球前2%頂尖科學家榜單，有31位中原教授入榜，創歷年新高。

中原大學表示，未來將持續整合教學、研究、產學合作與社會實踐，深化跨學科研究與永續治理，強化跨域人才培育及科研成果應用，並拓展國際合作，持續提升學術研究實力與國際競爭力。

中原大學攜手產業界成立「綠色AI-PCB共構研究室」，聚焦綠色科技與AI應用，深化跨領域技術研發。圖／中原大學提供

中原大學持續推動大學社會責任實踐計畫（USR），結合跨域專業與社區資源，促進地方永續發展。圖／中原大學提供

中原大學淨零轉型永續力中心整合跨領域研究資源，推動跨學科研究與創新應用。圖／中原大學提供