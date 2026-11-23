生技研究新進展！台大生技系與中山醫大研究評估植物奈米囊泡對腎損傷影響，實驗顯示植物來源奈米囊泡可改善腎功能指標，國內團隊運用諾貝爾獎研究原理，研發技術為腎臟病治療提供新方向。

慢性腎臟病初期常缺乏明顯症狀，有些人直到身體出現明顯不適就醫，才發現腎功能已嚴重受損，出現俗稱的「菜瓜布腎」。醫師林毅敦提醒，「菜瓜布腎」所警示的正是腎臟逐步纖維化、過濾能力下降的危機；當病情進展至腎衰竭，可能需要洗腎或腎臟移植，日常生活與長期照護需求都將受到影響。

日前，台大生技系教授李昆達團隊聚焦植物來源細胞外奈米囊泡技術pEVs-178，主要運用2013、2024雙重諾貝爾醫學獎研究，發現植物奈米囊泡可攜帶多種生物分子，其包覆特性、組成及細胞間訊息傳遞，是近年生物科技領域的重要研究方向。

此外，中山醫學大學則採用研究模型，評估研究pEVs-178技術對腎功能、體內毒素、尿蛋白、腎小管損傷及發炎反應的影響。

依據研究顯示，pEVs-178在4周介入後有效改善腎臟水腫、尿蛋白與腎臟發炎損傷。相較於腎損傷組，介入組腎臟水腫、血清肌酸酐、血中尿素氮以及尿蛋白指數都下降，腎小管損傷指標、發炎因子也都降低。

林毅敦提醒，民眾應持續控制血壓、血糖與血脂、減少鹽分攝取、避免不當用藥，並定期追蹤檢查腎絲球過濾率等腎功能指數。及早檢查與依醫囑介入，才能降低持續受損的風險，避免讓「菜瓜布腎」的警訊演變成更沉重的健康負擔。