由國立台灣師範大學校長宋曜廷指導，教育心理與輔導學系博士生楊為泓及跨領域研究團隊研發的智慧生涯探索輔導系統「AI職涯領航員」，在第九屆聯發科技「智在家鄉」影響力加速計畫中，從16組決賽團隊中獲得「創新種子組」冠軍。系統以國中生生涯探索需求為核心，結合心理計量、機器學習及生成式AI，將傳統生涯興趣測驗結果轉化為個人化對話，協助學生認識興趣、探索高中職群科及未來職涯方向。

宋曜廷指出，台灣中學普遍透過生涯興趣與性向測驗協助學生認識自身能力及興趣，但學生取得測驗報表後，仍需要進一步解讀、討論及引導，才能將結果連結至生活經驗、升學方向與未來職涯選擇。生成式AI快速發展，教育工作者應思考如何將科技轉化為有助學生學習與成長的工具，透過適切引導培養自主思考及生涯決策能力。

研究團隊運用超過3萬名台灣國中生的生涯興趣測驗資料，結合心理計量分析及機器學習，辨識出72種興趣組型，並設計四種AI對話引導策略。系統並非單純依據單一興趣分數提供建議，而是綜合不同興趣向度的組合特徵，協助學生理解自身興趣。

楊為泓表示，系統結合興趣理論、生涯建構理論及認知處理架構，並由諮商專家學者及30多名第一線資深專輔教師參與專業知識建構，讓AI引導具有心理學理論、在地數據及專業輔導策略作為依據。

操作方面，學生約花10分鐘完成線上興趣測驗，即可進入四階段探索對話，包括測驗結果解說、連結個人生活經驗、高中職與職業探索，以及具體下一步行動建議。對話結束後，系統也會整理個人化探索摘要，供學生回顧及教師後續輔導參考。

例如，對於興趣方向尚未明確的學生，系統會透過多元提問，引導其回顧自身日常生活經驗，逐步拓展探索範圍；對於已具有較明確興趣偏好的學生，則可進一步協助釐清興趣與高中職群科、職業領域之間的關聯，鼓勵學生蒐集相關資訊、比較不同選擇，並思考具體可行的下一步行動。

楊為泓指出，生成式AI即使設定對話目標，仍可能產生不符合預期的內容，因此團隊已設計超過50組對話模組，持續透過測試、提示詞調整及專業檢視，改善不同興趣組型與探索階段的回應品質。

根據教育部資料，台灣一名國中輔導教師平均須面對約360至450名學生，有限人力與時間，使每名學生完成生涯興趣測驗後，未必都能獲得充分的個別討論與陪伴。團隊希望透過AI協助學生理解測驗結果、回顧個人經驗及整理生涯資訊，讓教師能將更多時間投入需要專業判斷、情感支持與深入陪伴的輔導工作。

為檢驗系統實際教育成效，研究團隊目前已啟動隨機對照試驗（RCT），評估AI介入對國中學生生涯探索歷程及相關能力的影響，未來期望累積實證成果後，與教育主管機關及相關單位合作，擴大國中教育現場應用。

研究團隊也規劃將技術及輔導模式延伸至高中、大學階段，依不同教育階段學生的發展任務與生涯需求，研發適切工具，未來進一步拓展至大學畢業後的職涯發展與就業選擇。

頒獎典禮。圖／台師大提供