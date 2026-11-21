隨著研究所推甄陸續放榜，許多大學成績普通或非頂大背景的考生紛紛陷入升學焦慮。一名台大物理所畢業、目前在台積電元件發展部門工作的Dcard網友分享自身經驗，認為物理所的錄取機會、修課彈性及畢業出路，可能比外界想像更有優勢，尤其對非頂大背景、成績普通，或想進半導體業的學生而言，不妨多留意。

原PO表示，以自己認識的案例來看，部分地名大學物理相關科系成績前段的學生，皆有機會推甄台清交成物理相關研究所；中字輩學生即使排名並非頂尖，也有錄取機會。他以台大物理所為例，今年推甄錄取率約34%，相較競爭激烈的電資熱門組別，物理所不失為值得嘗試的選擇，若拿到備取也不必太早放棄。

除了推甄，考試入學也有機會。原PO分享，自己認識不少大學成績不理想、甚至曾多次被四大力學當掉的學生，最後仍考上台大物理。他也提到，自己聽過逾12個類似案例，包括大學就讀地名大學、私立大學，甚至文組背景的學生，最後也成功錄取或備取頂大物理所。不過他強調，這些是個人觀察及案例，並非人人都能複製。

在修課方面，原PO認為物理所雖有量子力學、電動力學、統計物理等硬課，但不同學校及組別的課程規定不盡相同，未必每門課都得修。他以自身在台大物理所的經驗指出，只要認真準備、練習作業，課程不一定如外界想像般難以應付，有些課甚至能透過考古題掌握考試方向；此外，學生也能利用校內資源跨修半導體元件、積體電路、先進封裝、程式設計等課程，為未來轉往半導體、軟體或韌體領域做準備。

找教授也是原PO認為相對有彈性的地方。原PO觀察，部分物理所學生不必在放榜後搶著簽指導教授，入學後還有時間了解研究室、研究方向及教授風格，再決定適合自己的團隊。部分研究室涉及半導體、固態、材料及元件領域，競爭不見得如想像中激烈，也可能有機會接觸合聘教師、兼任教師或與中研院合作的研究資源。

至於畢業出路，原PO表示，物理所並非只能走學術研究，身邊不少同學進入台積電，職務涵蓋製程、整合、產品及其他研發相關部門，也有人進入記憶體廠、設備商及系統廠。若具備相應研究背景、程式能力及專業技能，也有機會挑戰外商、軟韌體或量化相關職缺。他強調，這些工作並非只靠頂大物理所學歷就能取得，但物理背景也不會限制未來發展。

原PO認為，若大學背景或成績不突出、推甄不順利，或對半導體有興趣卻不一定想讀電資，頂大物理所可以納入考慮，透過研究所取得更好的學習環境、跨領域資源及就業機會。但前提仍是對物理不排斥，願意投入研究及論文，並在研究所期間培養實力，而非只想拿學歷。他也希望推甄失利的學生能多看見其他升學可能，別因一次結果就認定自己沒有機會。

貼文一出，立刻吸引許多網友討論，「如果未來打算走半導體相關產業，結論還真是這樣，物理所CP真的超高，研究所非常好考，出路也不會跟電機固態組差到哪」、「謝謝，物理所報名人數準備衝新高」、「你再說下去要變紅海了⋯」、「我個人認為主要原因是大書審時代越來越驗血，想要有頂大學歷而且是固態相關的話，物理所真的相對容易。比較近幾年物理所推甄和考試的人數，就可以知道物理所的含金量逐漸提升」。

也有人分享不同觀點，「材料CP值更高吧，因為物理的修課難度真的太高了，之前有修過物理系的課，差點死掉」、「材料、光電CP更高。然後物理系最被詬病的是修課修到會休克，不是考不考的進去的問題」、「你講的那些和讀什麼科系都沒啥關係，頭腦邏輯好的人本來跨領域也都能駕輕就熟，厲害的是人，不是科系」。