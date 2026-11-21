考上頂大研究所，本該是開心迎接新生活，沒想到卻成了另一場焦慮的開始。一名Dcard網友透露，自己今年成功錄取頂大，卻因英文能力不佳，想到未來得面對全英文授課、用英文考試就忍不住恐慌，甚至開始懷疑自己是否根本不適合就讀頂大。貼文曝光後，意外釣出一票頂大過來人現身安慰。

原PO以「洗到頂大了但不會英文怎麼辦」為題發文稱，他是一名科大生，今年靠推甄成功錄取頂大，但由於在校期間幾乎沒有安排英文課程，因此十分擔心自己的英文能力不夠好，「我的多益今年剛從400多分考到500多分，太爛了，推甄（備審資料）沒有放，面試也沒有被問到」。

原PO坦言，未來若需要讀外文文獻、寫論文也許還可以使用AI輔助，但一想到全英授課、考試時，自己就覺得非常慌張，「頂大人視為日常的溝通能力我是一點也沒有，我是不是應該二推回原校讀就好了」，崩潰直呼自己一點都不配讀頂大。

貼文曝光，一票就讀頂校的網友紛紛在底下留言，「沒事啦！我當全英文授課的TA（助教）都沒在怕了，監考學生問我問題，我都說Yes Yes」、「大學靠特殊選材，研究所靠推甄，現在徑博（逕行修讀博士學位）寫論文有點吃力。不過好險AI剛好這兩年崛起出現，翻譯又準又漂亮。到現在完全不敢去考多益，感覺最多就只能100分」、「我多益455分而已，然後大學英文門檻還是修課才過的，校內考了2次都沒過。還好碩班沒有英文門檻，有全英文的課就錄音回去翻譯寫報告」。

還有過來人指出，若想提升語文能力平時就要多練，「就練啊，我家也就中產而已，國中以前也是英文爛到爆，高中大學開始找會需要使用口說的社團、活動，慢慢就能培養出來」、「吃飯時多看英文影片、配英文字幕，就會變強了」、「語文能力，肯練就會成長。我看過有人學測<10級，多益<500分，認真讀了一年多，托福>100分」。