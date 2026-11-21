副總統蕭美琴今天出席「罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮」時表示，罕見疾病獎助學金成立多年來，已陪伴許多罕病孩童成長，今天表揚不畏艱難的罕病學子及家庭，意義非凡。她強調，無論政治選舉多麼激烈，目標都是讓社會上每一位需要特殊照顧的人都能被接住。

蕭美琴指出，罕病家庭在生活及求學過程中，往往比一般家庭付出更多心力，家人彼此扶持，勇敢跨越各種考驗與障礙，這份樂觀與堅韌正是社會最需要、也最值得被看見的力量。