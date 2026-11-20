長庚大學近期科研成果接連登上「Nature」系列期刊，除了在2吋晶圓上生長出厚度約0.5奈米的單層「硼碳氮（BCN）」p型二維半導體，推進次世代半導體材料，生命科學領域也在海膽、海葵等動物發現與細胞激素IL-1結構及免疫功能相近的蛋白質。校長湯明哲表示，未來將積極推動AI Tutor（AI導師）進課堂，將人工智慧融入教學與學習支持。

長庚大學在2026年萊頓世界大學排名傳統版科學影響力排名中，全領域位居全球第131、國內第四，在臺僅次於臺灣大學、陽明交通大學及成功大學；生醫與健康科學領域更名列全球第90、全國第一。

湯明哲指出，長庚大學有2項跨國研究近期分別登上「Nature」與「Nature Ecology & Evolution」，研究範圍從原子尺度的半導體材料，延伸至跨越數億年的免疫演化，呈現跨領域研究的深度與廣度。

在半導體領域，長庚大學「前瞻後矽異質材料中心」主任童俊智攜手日本東京大學、台灣大學、陽明交通大學與中央研究院，成功在2吋晶圓上生長出厚度約0.5奈米的單層「硼碳氮（BCN）」p型二維半導體，為次世代半導體、AI晶片及三維積體電路的後續研發提供新途徑。

在生命科學領域，生物醫學系教授傅崇安與美國埃默里大學、奧本大學團隊合作，運用AI蛋白質結構預測、基因體比較及生物實驗，在海膽、海葵等多類無脊椎動物中，發現與細胞激素IL-1結構及免疫功能相近的蛋白質，這項跨國成果為理解動物發炎反應提供新證據，也展現AI與科學專業結合所帶來的研究突破。

此外，長庚大學免疫轉譯醫學研究所長顧正崙、生物醫學研究所教授謝森永也榮獲教育部第70屆學術獎「生物及醫農科學類」。

湯明哲說，長庚重視科學、人文與AI的跨域連結， AI Tu-tor導入課堂後，協助學生釐清疑問、自主複習專業知識，並讓教師掌握學習難點，據以調整教學內容。透過AI提供學習支持，讓學生在課堂之外也能持續探索，教師則能更有依據地回應個別學習需求，未來將持續支持前瞻研究，推動「AI Tutor制度」。

長庚大學「前瞻後矽異質材料中心」主任童俊智攜手跨國團隊突破二維半導體瓶頸，研究成果躍上期刊「Nature」。圖／長庚大學提供