成功大學打造友善育兒職場！成大員工子女托嬰中心今天揭牌啟用，最多可收托73名0至2歲嬰幼兒，優先提供成大及成大醫院員工子女、孫子女送托，其餘名額則與台南市政府合作，優先照顧有需求的嬰幼兒家庭。

校長沈孟儒表示，托嬰中心規畫2年終於實現，下一步希望半年後推出6至12歲學童臨時安親班，讓員工子女從出生到12歲都能獲得照顧。

揭牌典禮上午在成大東寧宿舍穿廊廣場舉行，由校長沈孟儒、台南市社會局長郭乃文、社團法人新北市嬰幼兒托育協會理事長林逸豪等人共同揭牌，象徵成大進一步完善校園托育服務，減輕員工家庭育兒負擔。

成大托嬰中心中心設有4間活動室及戶外活動區，以兔子為空間設計主題，融入柔和色彩、自然元素及成功大學各校區地景，打造「小兔之家」。在托育理念上，強調適性發展及回應式教保活動，依照孩子不同的成長步調給予適切引導，透過共感取代命令與責備，協助建立安全依附關係及情緒發展。

成大托嬰中心經公開招標評選後，委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會經營管理，與成大員工子女非營利幼兒園僅一巷之隔，串聯0至6歲學齡前托育及教保資源。未來也將透過電子聯絡簿分享孩子日常與成長紀錄，強化親師溝通。

郭乃文表示，養育孩子每個階段都有不同挑戰，從中央到地方，安心育兒一直是政府努力的方向，期待成大托嬰中心成為父母育兒的安定力量，公私協力打造友善育兒環境。

成大表示，托嬰中心提供優質、平價及便利的托育服務，落實友善職場及「0至6歲國家一起養2.0」政策。有送托2歲以下幼兒需求的家庭，可至台南市私立成大員工子女托嬰中心網站查詢，或電洽06-2089881、06-2757575轉36035。

成大托嬰中心今天揭牌，空間色彩柔和並以小兔之家為主題，傳遞溫暖、親切與關懷。圖／成大提供

成大托嬰中心今天揭牌。圖／成大提供