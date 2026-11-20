國立清華大學「清華科技園」本月與馬來亞大學及馬來西亞國立大學簽署合作協議，並啟用「跨境創新基地」，將推動半導體、生物醫學等領域的新創培育及人才交流，協助新創團隊拓展國際合作。

清華大學今天發布新聞稿表示，清華科技園是台灣首座由大學發起並主導營運的科技園區，此次與馬來西亞2所大學合作，正式啟用跨境創新基地，串聯台灣與東南亞國家協會（東協）的研發、人才及創新資源，促進研究成果轉化運用。

清大指出，與馬來亞大學的合作初期聚焦生物醫學、環境保護、社會責任及公司治理（ESG）、核醫等領域，協助新創團隊連結兩地產業夥伴。

清大表示，與馬來西亞國立大學則著重半導體、微電子及民用核物理等領域的新創共同培育，預計舉辦2校新創線上發表會，促進團隊交流與合作。

清大表示，清華科技園過去1年陸續與國內外大學、加速器及投資機構等建立合作關係，未來將持續擴大國際創新創業交流及人才培育網絡。

清大校長高為元表示，跨境創新基地成立，象徵推動創新生態系的價值獲得國際認同，促成此次合作的全球未來人才培育策略聯盟（UAiTED）也提供國際創新交流及人才培育平台，歡迎更多國際夥伴與清華建立合作關係。