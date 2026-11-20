台灣首座由大學發起並主導營運的科技園區「清華科技園」本月與馬來亞大學（UM）及馬來西亞國立大學（UKM）簽署合作協議，同時啟動「跨境創新基地」（Cross-border InnoHubs），規畫串聯台灣與東協的研發、人才及創新生態系資源，共同培育具國際視野的創業人才，並協助新創團隊拓展國際交流機會。

清大說，將透過「跨境創新基地」與兩校攜手推動大學深科技研究成果的轉化運用、新創團隊培育及人才交流。清大與馬來亞大學的合作，初期將聚焦生物醫學、ESG及核醫等領域，協助新創團隊連結兩地產業夥伴。與馬來西亞國立大學則將著重半導體、微電子及民用核物理等領域的新創共同培育，並預計於12月舉辦兩校新創線上發表會，促進新創團隊交流與合作。

清大校長高為元指出，跨境創新基地的成立，象徵著「清華科技園」推動創新生態系的獨特價值主張（Value Proposition）已被國際認同。促成本次交流的全球未來人才培育策略聯盟（University Alliance in Talent Education Development，UAiTED）提供絕佳的國際創新生態系交流與人才培育平台，歡迎更多國際夥伴與清大建立連結。

高為元這次也受邀擔任UAiTED國際產學合作交流論壇的開幕專題講者，分享亞洲創新生態系的機會與挑戰。清華科技園則在論壇中介紹創新生態系的進展，並受邀於馬來亞大學創新經濟論壇，分享臺灣推動跨境創新基地、研究成果應用及深科技新創人才培育的經驗。

溫世仁文教基金會執行董事何能裕表示，全球未來人才培育策略聯盟（UAiTED）是由基金會支持、於 2019年發起成立的跨國高等教育與產學合作聯盟。基金會長年以來透過UAiTED支持創新人才培育與跨國產學合作，已搭建起完善的跨國、跨校產創交流平台。很高興看到清大、UM、UKM等聯盟學校透過UAiTED所搭建的平台，逐步深化聚焦，並依據各自的發展特色形成具體合作內容，期待更多聯盟學校利用UAiTED的跨國創新平台資源。

清華科技園過去一年陸續與國內外大學、加速器、投資機構及非營利組織建立合作關係，串聯研究、創業及產業資源。此次與馬來西亞兩所大學合作啟動的「跨境創新基地」，將進一步擴大清華在創新創業國際交流與人才培育的合作網絡。未來園區將持續促進創新生態系夥伴之間的交流，尋求更多國際合作機會。

清大校長高為元（右二）、馬來西亞國立大學校長Sufian bin Jusoh（右一）及雙邊團隊交流合作想法。圖／清大提供