聽新聞
0:00 / 0:00
新北市府與台北海洋科大合作培育動保人才 動物之家提供學生實習
新北市農業局昨天與台北海洋科技大學簽署合作意向書，未來雙方將相互支援師資、共同推動專業課程與教育訓練，新北市8所動物之家及醫療中心等場域提供學生實習，合作培育動物照顧與保護專業人才。
台北海洋科技大學昨天在淡水校區舉辦「2026動物福祉推動與實踐研討會」，邀集政府、學術界及民間團體交流，包括台灣師範大學生命科學系教授吳忠信、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、弘光科技大學動物保健系副教授邱垂章、台灣海洋環境教育推廣協會講師林勝吉，分別就生命教育、農場動物福利、動物福祉行動策略及陸域與水域動物福祉等議題分享經驗，並由海科大寵物業經營管理系主任王宥婷主持綜合座談。
農業局長諶錫輝則以「動物福祉政策的發展與挑戰」為題，分享新北市動物保護政策推動經驗，並與校長呂曜志代表簽署合作意向書，結合政府政策經驗、學校教育資源及第一線實務場域，讓學生從課堂走進動物照護現場，培養具備專業知識與實務能力的動保人才。
諶錫輝指出，隨著社會對動物福利日益重視，動保工作已從救援與收容，逐步擴展至健康管理、行為照護、福利評估及責任飼養等多元面向。如何透過觀察了解動物的生理狀況、行為反應及生活需求，並提供適切照護，需要專業知識與現場經驗。
此次合作希望讓學校教育與政府實務相互結合，使學生在求學階段就能接觸不同動物照護情境，累積實務經驗，為未來投入動物保護及相關產業做好準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。