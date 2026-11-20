「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」展場掛著文藝復興時代畫家丁托列托的作品「樞機主教穆拉肖像」，畫中的主教冷靜、莊嚴、洋溢秩序感。然而隔壁牆面所掛的20 世紀畫家培根的「教宗習畫之六」，畫中身著華麗教宗袍服的人物卻陷入痛苦、驚恐的狀態。隔了四百年的兩位教宗形成強烈的對比，目光卻幾乎交會。

2026-11-20 03:18