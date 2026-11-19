美國休士頓詹森太空中心資深科學家郭正光今天出席中山醫學大學太空醫學系列活動講座，解析太空食品研發與營養科學，帶領師生一窺太空生活背後的科學奧秘。

中山醫學大學今天下午舉辦太空醫學系列活動講座。郭正光以「食物和營養在太空飛行中扮演的功能」為題，帶領師生回顧從早期太空任務、太空梭到國際太空站時期的飲食演變。

他詳盡解析太空人的營養需求，包括每日熱量、蛋白質、碳水化合物、脂肪及水分的精準攝取，以及如何依據年齡、體重和活動量計算所需熱量，帶領師生一窺太空生活背後的科學奧秘，以及飲食對維持太空人健康的重要性。

系列活動首場「2026太空醫學／外星醫學研討會」15日登場，由中山醫大榮譽講座教授李英雄與董事周明智共同發起，國內外航太與生醫專家齊聚。跨海連線NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）分享執行兩次任務、在太空累積311天的第一線經驗。

林琪兒指出，太空醫學須緊密結合工程與人工智慧（AI）等專業，提醒研發團隊重視穿戴監測設備的舒適性與操作便利性，以減輕極端環境下的使用負擔。

中山醫大董事長周英香與校長林俊哲表示，期盼透過國內外專家的經驗交流，逐步探索遠距醫療監測、手術支援及微重力模擬設備等發展方向，結合韌性醫療目標，將前瞻研究成果延伸應用於地表醫療，回應高齡化與偏鄉照護需求。