跨越海峽，從祖輩「落番」南洋討生活，到下一代循著先人足跡回金門求學，兩代金門人的生命故事，在國立金門大學交會。印尼廖內省留台校友會會長暨金門鄉親會主席李東宏，日前偕同秘書長陳志祥及多位印尼金門鄉親返鄉，專程拜會金門大學，與校長洪集輝、國際長顏郁芳交流僑生招生、生活照護及教育合作，並承諾透過海外鄉親網絡，2027年推薦更多印尼金門裔青年回鄉升學。

洪集輝表示，早年金門對外交通不便，年輕學子赴台求學，往返都得搭船，寒暑假漫長的海上航程，是許多金門人共同的青春印記，離鄉不只是為了求知，更承載著改善家庭生活、為未來打拚的期待。

李東宏聽了深有同感，他說，早年印尼華裔青年赴台求學同樣不容易，父母費盡心力籌措學費，孩子抵台後，為減輕家中負擔，往往半工半讀、省吃儉用，甚至將工讀所得寄回印尼貼補家用。兩人雖然來自不同地方，卻有著相似的求學歷程，也讓這場交流多了一份跨越世代的情感連結。

洪集輝指出，金門先民早年「落番」南洋打拚，賺取的血汗錢不忘寄回家鄉奉養父母、捐資興學；如今海外金僑子弟回到祖籍地接受教育，雖然方向相反，重視教育、翻轉人生的精神卻一脈相承。金大以「僑鄉大學」為發展定位，持續完善僑生輔導及獎助學金制度，讓海外學子能在金門安心求學。

李東宏表示，近年印尼金門鄉親愈來愈重視下一代華語教育及文化傳承，讓孩子回金門讀書，不僅能接受專業教育，也有機會認識祖輩生活的土地，深化對金門的認同。目前來自印尼廖內省北干峇魯的金大僑生已累計超過30人，他感謝金大師長及金門縣政府提供的就學支持，讓海外家長放心，未來將積極運用校友會及鄉親會資源，爭取更多青年返金就讀。

拜會後，李東宏、陳志祥也前往金大國際處，與北干峇魯僑生面對面座談，關心學生在金門的生活、飲食及課業。學生分享，獎助學金減輕家庭經濟負擔，加上師長指導及金門鄉親照顧，讓他們在異鄉也能感受到家的溫暖。親眼看見孩子們適應良好，兩人直呼更加放心。

顏郁芳表示，國際招生不只是把學生帶進校園，更重要的是讓家長放心、學生安心；未來將持續深化與印尼留臺組織及各地鄉親會合作，讓更多海外青年循著祖輩足跡回到金門，在祖籍地開啟人生新篇章。