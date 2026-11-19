書畫家胡九蟬近日在華梵大學舉辦書畫展，並捐贈10幅丹青畫作，希望能演繹並傳承華梵創辦人曉雲導師的精神和禪畫藝術。

華梵大學今天發布新聞稿，新竹胡說草堂文化會館創辦人胡九蟬近日在校內舉辦「雲山起翰墨：胡九蟬臨曉雲導師禪畫．書其法語展」展覽，吸引許多師生到場。

胡九蟬是嶺南派名畫家歐豪年的弟子，今年剛取得華梵大學東方人文思想研究所博士學位。他將曉雲導師的事蹟繪成類豐子愷漫畫風格的10幅丹青畫作，捐贈給華梵大學校覺室。

胡九蟬表示，這次展覽不只是臨摹曉雲導師的字畫，更是「叩門」學習的修行歷程，感受導師的生命情懷。

華梵校長李天任提及，胡九蟬先前於國家圖書館演講推廣曉雲導師理念，感召企業家捐資數百萬元，協助華梵大學完成校園鋪路工程，成為一段佳話。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，胡九蟬在書法上將漢代簡牘的率意書風與魏晉隸書的素樸石刻揉合在一起，呈現誠懇的金石韻味。

黃智陽指出，胡九蟬的繪畫承襲齊白石與豐子愷的傳統，並融匯文人哲思與曉雲導師的宗教情懷，讓觀展成為一場豐富的人文修行饗宴。展覽相關資訊可參考華梵大學網站。