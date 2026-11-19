國立中山大學社會學系原住民碩士在職專班學生犁榮華研究自身生命歷程，透過自我敘事探討都市原住民身分認同、族語流失與文化復振，完成碩士技術報告「從失落到部落」。

中山大學今天發布新聞稿表示，犁榮華1957年出生於屏東賽嘉部落，由祖母陪伴成長，童年正值政府推行國語政策時期，族人使用母語受到限制，「請說國語，不然掛狗牌」成為他難忘的記憶。離鄉後，他曾在工廠、林班地工作，見證勞動生活艱辛，也親身經歷都市原住民面對的族群歧視與社會不平等。

校方表示，犁榮華近日完成「從失落到部落：一位都市原住民男性的自我敘事」碩士技術報告。他也將返鄉舉辦生命故事講唱會，將個人記憶轉化為部落文化紀錄。

犁榮華說，自己在1990年返鄉參加豐年祭，當時發現部落孩子逐漸聽不懂族語，開始關注母語流失問題，2003年取得族語認證後投入教學，從過去因政策限制無法自在使用母語，到主動參與語言傳承，也重新尋回與自身文化的連結。

校方表示，這份名為「從失落到部落」的技術報告，由犁榮華與指導教授、中山大學社會系副教授王梅香歷經約1年整理，透過錄音、謄寫及修訂，結合華語、排灣族語、老照片與歷史資料，呈現個人生命經驗如何受到時代及社會環境影響，也補充過往都市原住民研究較少著墨的男性生命歷程。校方說，中山大學原住民碩士在職專班允許以技術報告及公開展演替代傳統碩士論文。犁榮華也將返鄉舉辦「回家的歌——Draralji Ra’era'犁榮華生命故事講唱會」，重訪童年生活場域，分享燈籠果、靶場撿彈殼等記憶。

校方說，犁榮華國中畢業就開始工作，在32歲重返校園，67歲再度報考研究所，在癌症復發、治療過程仍在2年半完成學業。他以排灣族傳統背袋「sikaw」比喻人生，年少時背著空空的背袋離開部落，如今帶著裝滿生命故事的背袋回家，盼透過自身經歷保存文化記憶，也讓更多人理解都市原住民的處境。