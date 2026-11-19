薔琵颱風今年於十月底影響台灣，位於台北市陽明山上的文化大學學生宿舍受損，一樓浴廁大門上的玻璃碎片近日仍未清除，導致一名視障生右手遭割傷2.5公分，就醫縫5針。文大今天致歉，表示已清除殘屑並完成防護，全力協助學生申請保險理賠，安排照料生活起居與課業。

近日社群平台上有學生發文並貼出截圖，表示文化大學因薔琵颱風受災，但宿舍一樓浴廁大門上的玻璃碎片至今仍未完全清除，一名視障生右手遭割傷2.5公分，送醫縫了5針，並表示差2公分就會傷到神經與肌腱，也讓學生直呼「太扯了」。

文大則說明，學校深感不捨與抱歉。事件發生後，已第一時間前往關心照護，今日上午師長亦代表校長前往慰問；後續除了全力協助同學申請學生平安保險理賠外，生活起居與課業上也盡力安排支援。

文大也表示，該扇門於颱風受損後，已立即啟動報修並清理玻璃與地面，但在等待廠商量製玻璃的過渡期間，未能察覺門框溝槽深處仍留有細微殘屑，雖已設有安全提醒告示牌，但未針對視障同學需求設置更完善的隔離防護，確實有不完備之處，也於昨天下午全面檢視門框、再次清除殘屑，並在今日完成安全包覆防護。

文大說明，也同步全面清查全校各棟宿舍的待修設施與無障礙動線安全，務求排除任何潛在風險，避免類似情況再度發生。