台灣大學校長陳文章近日赴韓國首爾高麗大學參與「2026 THE創新與影響力峰會」，與泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）亞太區總裁林美美簽署共同主辦協議，台大將於2028年11月16日至17日，適逢創校百年之際，與THE共同舉辦THE創新與影響力峰會。

THE創新與影響力峰會是THE每年舉辦的國際高教論壇，聚焦大學如何透過創新與產學合作為社會創造影響力。台大表示，將於創校百年之際，邀請全球產官學研領袖代表演講與座談，與各國大學及產業夥伴共同探討高等教育的創新與影響力。

陳文章也於本次THE創新與影響力峰會上，以「NTU’s Strategy for Promoting Industrial Collaboration and Sustainable Leadership」為題發表演講。

陳文章於演講中說明，台灣透過國科會計畫引導企業共同投資，讓大學研究貼近產業實際需求，再將技術、人才與新創回饋產業；台大也整合產學合作總中心、創新設計學院、創新創業中心與台大車庫等資源，建立從專利、技術移轉到新創育成的完整體系。

在成果方面，陳文章說，台大每年技術移轉逾200件、金額約2億元，有效專利逾2490件，其中逾22%已完成授權；校內培育的新創公司累計已有8家上市櫃。

陳文章也以台大與台積電自2013年成立的聯合研發中心為例，說明「產業出題、學界解題」模式投入先進半導體技術研發，已培育逾千名台大生，其中超過半數投入半導體產業；台大醫院團隊研發AADC缺乏症基因治療，已成功授權並於歐洲核准上市，成為全球唯一獲核准的AADC缺乏症療法。

在人才培育方面，陳文章也介紹，2021年成立重點科技研究學院，與7家產業夥伴簽約，10年間每年挹注1.176億元，培育積體電路、半導體元件與材料、奈米工程及精準健康等關鍵領域人才。

除了與THE共同主辦創新與影響力峰會，台大也將於2028年春季主辦亞太國際教育協會（Asia-Pacific Association for International Education，APAIE）年會，接連主辦2場國際高教盛會，向世界展現臺灣高等教育的實力與國際影響力。