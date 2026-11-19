第31屆大專校院資訊應用服務創新競賽（InnoServe Awards）甫落幕，長庚大學從全國近2千支隊伍脫穎而出，抱走9座獎項，其中包含2座第一名，成果豐碩，展現跨領域整合與人工智慧（AI）實作，將課堂所學結合臨床醫療與生活應用，從實務中發掘問題並提出解決方案。

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今年競賽在國立體育大學舉行，全國共149校、1982支隊伍參賽，共同角逐187個獎項，競爭激烈；長庚大學本次獲獎團隊作品涵蓋資訊應用、開源AI模型、資安、健康照護及智慧醫療等領域，「互動式兒童粗大動作發展遲緩篩檢機器人」勇奪「資訊應用組八」第一名，「二手機車智慧檢測與信任驗證平台」在「資訊應用組六」也拿下第一，而「YourPet 友寵」則獲得「資訊應用組二」第三名。

此外，長庚團隊也憑藉「AI視網膜影像CKD早期風險預警系統」拿下「聯新國際智慧健康照護組」第二名，「易手交錢二手交貨」獲得「資訊應用組一」佳作，「運用AI技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統」、「癒見安心」、「隔牆有耳」都拿下佳作，「護理紀錄補齊」則榮獲「聯新國際智慧健康照護組」最佳人氣獎。