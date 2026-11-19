學生離家求學為節省開支，通常優先選擇住宿舍。但根據教育部統計，按縣市區分，以台北市大專校院不足一點一萬床最多，導致沒抽到宿舍的學生僅能向外租屋；至於抽到宿舍的學生，則可能面對宿舍老舊的問題。對此，學生團體也呼籲，大學宿舍應比照社會住宅，提升「非自償」補助，加速大學宿舍更新。

根據教育部統計，一一三學年大專校院學生宿舍床位數與向外承租床位約卅二萬床，雖較申請學生人數卅一點四萬人多出五千多床，但若進一步檢視公私立別或縣市差異，公立學校學生宿舍申請人數約十六點一萬人，扣除宿舍床位及學校向外承租床位數後，仍不足一點七萬床。若按縣市區分，基隆市、台北市、台中市及南投縣床位不足，其中又以台北市不足一點一萬床最多。

政大學生會長曹敦閔說，調查也發現，約有百分之廿八學生表示，因沒抽到大學宿舍才租房，但抽到宿舍條件也不一定好，大學多仍設置四人房、公共衛浴，房齡四十年以上的老宿舍。呼籲教育部新宿舍計畫應比照社宅，提升非自償性補助。

台師大學生會長邱正鑫也說，約百分之四十六的受訪學生表示，必須在開學前兩周內決定租屋處；百分之卅九表示必須倉促決定、來不及比較，每當公布宿舍抽籤結果時，學校周邊好的出租物件可能已被搶光。建議應調整時程、公開候補數據，並提早公布候補機制與歷年遞補情況。

教育部表示，學生宿舍因具有收取住宿費的自償性質，原則上應由學校籌措興建經費，由於各校入學報到、新舊生人數不同，會邀集各校討論，督導並鼓勵各校盡早辦理抽籤、建立公開的床位候補機制。