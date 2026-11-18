青年思潮與台大、政大、台師大等學生會今公布學生租屋調查，指出大專校院宿舍供給不足、抽籤程序緩慢，導致學生得知結果後，僅能倉促找房源、匆促決定。對此，教育部表示，各校入學報到、新舊生人數不同，宿舍抽籤作業期程也不一，會邀集各校討論，督導並鼓勵各校儘早辦理抽籤、建立公開的床位候補機制。

學生團體調查指出，約四十六%受訪學生表示，必須在開學前兩周內決定租屋處；卅九%表示必須倉促決定、來不及比較，又每當公布宿舍抽籤結果時，學校周邊好的出租物件可能已被搶光。呼籲應調整時程、公開候補數據，並提早公布候補機制與歷年遞補情況，讓學生評估是否值得等。

近年因考招改制，最後一個管道「分發入學」放榜時已是八月中旬，台大等校多在九月初即開學，代表學生與家長僅剩2周時間處理住房事宜。

針對學生建議學校提早公布宿舍抽籤結果、公開抽籤資訊等事宜。教育部表示，考量各校入學報到、學期期間及新舊生人數等不同，宿舍抽籤及相關行政作業期程也不一。會邀集各校討論，督導並鼓勵各校於可行範圍內儘早辦理抽籤、建立公開透明的床位候補機制，並強化校內外居住資源連結。

教育部也說，持續推動學生校外賃居輔導工作，並配合內政部相關政策，整合租屋資訊及租屋權益宣導等資源，協助學生瞭解租屋注意事項及自身權益。也定期更新「雲端租屋生活網」資訊及優化系統頁面配置，提升可配合申請租金補貼的租屋物件曝光率，增加房東配合意願，便利學生取得相關資訊。

另外，學生團體也反應宿舍老舊，不少學生仍住在屋齡40年的宿舍內，四人共享一間房，呼籲大學宿舍應比照社會住宅，提升「非自償」補助，加速大學宿舍更新。

教育部也表示，依現行法規，宿舍具有收取住宿費的自償性質，原則上應由學校籌措興建經費，但也考量到宿舍不只是居住空間，也具備學習、交流等功能，正編列經費，透過宿舍整體改善補助及興建宿舍貸款利息補助等措施，協助學校改善宿舍設施。