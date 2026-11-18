學生離家求學為節省開支，通常優先選擇住宿舍。根據教育部統計，公立大學缺床位狀況更甚私校，全台公立大學約少1.7萬床，而學生沒抽到宿舍僅能向外租屋，抽到宿舍的學生，還須面對宿舍老舊的問題。對此，學生團體也呼籲，大學宿舍應比照社會住宅，提升「非自償」補助，加速大學宿舍更新。

教育部統計大專校院學生宿舍概況，113學年宿舍床位數與向外承租床位約32萬床，雖較申請學生人數31.4萬人多出5000多床，但若進一步檢視公私立別或縣市差異，公立學校學生宿舍申請人數約16.1萬人，扣除宿舍床位及學校向外承租床位數後，仍不足1.7萬床，私立學校則多出2.3萬床。若按縣市區分，基隆市、台北市、台中市及南投縣床位不足，其中又以台北市不足1.1萬床最多。

政大學生會長曹敦閔表示，調查也發現，約有28%學生表示因沒抽到大學宿舍才租房，但抽到宿舍條件也不一定好，大學多還是設置四人房、公共衛浴，房齡40年以上的老宿舍。

近年大學多推動宿舍翻新、興建新宿舍，以因應建物老舊等問題。但曹敦閔指出，以政大為例，教育部僅補助4%，其餘需靠學校募款籌措，加上近年物料飛漲屢次流標，新宿舍要2029才完工，也呼籲教育部新宿舍計畫應比照社宅，提升非自償性補助。

台師大學生會長邱正鑫也表示，約46%受訪學生表示，必須在開學前兩周內決定租屋處；39%表示必須倉促決定、來不及比較，又每當公布宿舍抽籤結果時，學校周邊好的出租物件可能已被搶光。

邱正鑫建議，應調整時程、公開候補數據，並提早公布候補機制與歷年遞補情況，讓學生評估是否值得等待；也應對未中籤的學生提供租屋諮詢、租金補貼申報等資源。