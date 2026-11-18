英國「泰晤士高等教育（THE）」2027跨領域科學排名出爐，亞洲大學入榜全球第162名，在台灣僅次於台成清交，名列全台第5、私大第一；同時在國際高等教育評比機構QS公布的 2027永續發展大學排名中，亞大名列全球第697名、台灣第13名、私大第3名，展現深耕跨領域研究與永續教育的雙重實力。

THE2027跨領域科學排名共有102國家及地區、1058所大學入榜，評比透過研究資源投入、研究過程與制度支持，以及研究成果與影響力三大面向、共11項指標評比。亞大能躋身全球前兩百大，反映出校方近年積極布局人工智慧、智慧醫療、機器人科技與生物醫學的豐碩成果。

亞大校長蔡進發指出，亞大近年積極布局人工智慧、智慧醫療、機器人科技及生物醫學等領域，強調以AI作為跨學科研究的重要工具，結合資訊科技、健康醫療、人文社會及創意設計等不同專業，鼓勵教師與研究團隊突破傳統學科界線，從真實社會需求出發，尋找創新解決方案。

亞大也積極拓展國際頂尖科研合作。包括與美國史丹佛大學機器人中心（SRC）建立合作關係，並在今年11月16日與日本大阪大學石黑浩教授領導的智慧機器人研究室簽署學術合作備忘錄，攜手推動擬真人形機器人、人機互動及智慧醫療等前瞻技術研發與人才交流，讓科研成果實際落地於醫療照護與社會服務。

此外，長年深耕AI與生物醫學跨域研究的校長蔡進發，也在今年入選ScholarGPS「終身頂尖學者」，名列全球前0.45%。蔡進發表示，未來亞大將持續深化AI與智慧醫療布局、擴大國際科研結盟，並將科技創新結合人文關懷，朝向兼具國際研究競爭力與社會影響力的目標邁進。