電腦品牌廠華碩深化教育布局，今天宣布捐贈66套地端人工智慧（AI）軟體Armor EdgeAI給東海大學，導入以ROG GM700電競桌機建置的人工智慧個人電腦（AI PC）教室，協助打造地端AI實作基地。

華碩發布新聞稿指出，相較於仰賴雲端運算的AI服務，Armor EdgeAI可直接運用本機繪圖處理器（GPU）算力執行模型推論，省去額外訂閱AI服務及雲端詞元（Token）使用成本，教學資料與研究成果也可保留於本機，避免機敏資訊外流風險。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，AI正快速從對話、工具應用走向AI代理（Agent），新世代人才需要具備的也不只是「會用AI」，而是進一步理解AI、駕馭AI，甚至創造AI。華碩希望透過ArmorEdgeAI的地端AI環境，讓師生能將想法快速化為實際應用。

東海大學校長張國恩說，目前東海已建置7間AI教室及B200算力中心，其中5間為華碩AI PC教室，此次再導入Armor EdgeAI軟體，將進一步完善師生的AI教學與實作環境。