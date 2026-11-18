「2026世界美食嘉年華會」11月21日將在新竹縣北埔麻布山林登場，中華大學觀光學院邀請韓國、港澳及日本料理3大名廚進校園，指導來自台灣、約旦、越南及印尼等地共14名學生，提前學習異國料理，並將在活動當天投入餐飲製作與服務，讓學生實際體驗國際級美食盛會。

中華大學觀光學院院長張馨文表示，台灣百大名廚、麻布山林及富森會所負責人張志騰教授，雖已轉戰業界，在台中及北埔經營餐廳，仍持續投入學院餐飲教學，這次結合王子杰老師的中西餐廚藝課程，安排密集實戰工作坊，讓學生從料理製作到現場服務，完整參與大型餐飲活動。

此次特訓邀請3位國際級主廚親自授課。日式料理由世界廚師聯合會（WACS）國際評審林宸緯總監指導，傳授綜合壽司、加州壽司捲、炸天婦羅及炙燒日本和牛壽司等料理技巧，讓學生掌握日式料理的製作精髓。

韓國料理則由擁有韓國東義大學餐飲管理博士學位、曾任釜山宜必思大使酒店行政總主廚的James指導，傳授人參雞湯及韓式辣炒年糕等經典料理。James同時具備韓國金海大學主廚身分，此次交流也促成兩校洽談締結姐妹校合作備忘錄（MOU）。

港澳料理邀請前洲際酒店集團陽江華邑酒店總經理黎柱權授課，親自示範艇仔粥、雲吞麵及經典咖哩三寶，帶領學生認識港澳飲食文化與烹調特色。

張馨文指出，14名學生完成訓練及菜色設計後，將於活動前一天前往麻布山林協助備料，21日正式投入料理製作及接待服務，透過實際參與大型活動，累積跨文化合作與餐飲實務經驗。

主辦單位表示，今年美食嘉年華會主打「廚房全透明、食安零死角」，比照國際廚藝賽事設置開放式食材展台及透明烹調區，讓民眾直接觀看食材處理及料理過程。現場除日韓港澳料理，也將匯集台南現切牛肉湯、新竹貢丸湯、星馬肉骨茶、泰式冬蔭湯及義式披薩等多國美食。

中華大學表示，透過此次產學合作，讓學生在校園接受國際名廚指導，再走入實際餐飲場域，落實學用合一，未來也將持續鏈結國內外餐旅資源，培養具備國際競爭力的觀光人才。

中華大學觀光學院參訓學生與3大國際名廚開心比出愛心合影，展現備戰「2026世界美食嘉年華會」的熱情與活力。圖／中華大學提供

韓國James主廚（左二）示範韓式辣炒年糕烹調技巧與火候掌控，來自不同國家的學生近距離觀摩學習。圖／中華大學提供