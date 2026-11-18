青年思潮、台大租客平台、台大學生會、政大學生會、師大學生會共同發起租屋經驗調查，上午在立法院舉行「北漂租屋就變月光族！雙北、內政部、教育部應正視改善」記者會，台政師學生租屋調查結果公布，期望系統性地呈現北漂青年的居住困境。

台大租客平台及台、政、師3校學生會上午在立法院舉行記者會，公布1千多名三校學生的租屋經驗調查，受訪學生自付月租的中位數達1萬元，有近8成學生房租超過「生活費1/3」的國際可負擔標準、領取補者也仍有4成，顯示北漂青年在雙北生活壓力非常大，急需雙北市長候選人、內政部與教育部一起解決。

青年思潮研究員麻筱祺表示，政府推出「百萬租屋家戶支持計畫」,希望藉由社會住宅、租金補貼和包租代管改善居住困境。調查卻發現，現行政策仍讓青年承擔「不安全的居住環境、不可負擔的租金、不守法的房東」3大代價，才能「住得到」房子。

青年學子提出5大訴求一、包租代管準公共化，成立市營住宅公司直營。二、住宅租期保障三年，租補申請要防報復。三、把租客權利還給租客，學生租補不夠要加碼。四、新宿舍計劃比照社會住宅，提升非自償補助。五、要求學校提早公布抽籤結果，建立候補機制，並與校外租屋協助銜接。