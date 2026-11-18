青年思潮今天與台大、師大、政大學生會召開記者會，公布逾1000名3校學生租屋經驗調查，3校周邊受訪學生自付月租的中位數達到1萬、平均約5坪，8成學生房租占比超過生活費的3分之1，領取租補者卻僅有4成。學生團體高喊「強勢房東拒租補，租屋就變月光族」，提出5項訴求，要求教育部、內政部拿出辦法。

青年思潮研究員麻筱祺表示，政府近年推出「百萬租屋家戶支持計畫」，希望藉由社宅、租金補貼、包租代管改善居住困境，但調查發現，92.9%的學生知道可申請租屋補助，但實際領取者僅40.4%，落差主因在於「房東」，當房東表示不允許，最終有98%學生無法請領補貼。

對此，麻筱祺說，學生團體訴求，包租代管必須準公共化，成立市營住宅公司直營；租期保障3年，且租補申請須防報復；學生租補需加碼；教育部新宿舍計畫比照社宅，提升非自償補助；學校需提早公布宿舍抽籤結果並建立候補機制。

台大租客平台代表陳曄說，調查發現，使用包租代管的學生雖較少碰到房東阻擋租補申請，但月租比屋主直租高出4分之1，修繕責任爭議更是直租的3倍。帶表包租代管是付出更多租金，品質卻無法提升，很多人寧可回歸直租市場，政府應該加強租金與服務品質監管、推出公部門直營，設定租金上限、修繕服務標準，以此改善。

陳曄也說，學生未能申請補助，6成原因在於房東，如單純不同意，或擔心申請後被漲租。一年一約、明年不續租就是房東的籌碼，房客一旦堅持申請租補，就可能面臨明年失去住處的風險。建議要讓租客能實際申請補助，必須設立3年保障期和防報復機制，如申請租補後不續租或漲租應推定為報復，須由房東舉證，主管機關也要建立申訴處理機制。

另外，台大學生會會長孫傳哲則說，雖然遷入戶籍、申報租金扣除已是合法權利，但仍有半數受訪者表示曾受到拒絕，也建議政府應該開放學校代為申訴檢舉；也應該提高租補金額、降低學生負擔，朝租金占生活費4分之1的目標努力。

政大學生會長曹敦閔則說，調查也發現，有27.7%學生表示因沒抽到大學宿舍才租房，但抽到宿舍條件也不一定好，大學多還是設置4人房、公共衛浴，且房齡40年以上的老宿舍。以政大為例，教育部僅補助4%，其餘只能靠學校募款籌措，導致新宿舍要2029年才完工，也呼籲新宿舍計畫應補照社宅提升非自償補助。

師大學生會長邱正鑫也表示，45.9%學生必須在開學前兩周內決定租屋處，每當公布宿舍抽籤結果時，學校周邊好的物件可能已被搶光。建議學校應調整時程、公開候補數據，並提早公布候補機制與歷年遞補情況，讓學生評估是否值得等待；也應對未中籤的學生提供租屋諮詢、租金補貼申報等資源。