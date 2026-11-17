高雄市岡山國小校長游柏芬遭控職場霸凌，勞工局認定成立，遭教育局解除校長職務。高雄市教師職業工會今質疑，16項申訴僅1項成立，其餘15項均未獲認定，是否足以作為解職依據，要求教育局說明清楚。

職業工會指出，勞工局調查決定書，包括濫用校事會議、行政調查及惡意阻斷教師調校等指控，均未被認定成立，唯一成立的部分，是校長未積極制止臉書粉轉「岡山國小校事澄清專區」涉及申訴人的不當言論。

工會指出，該粉專由學校成員成立，校長曾希望平息爭議，但粉專管理者以私人言論為由拒絕干涉，雖然初期使用學校識別，確實有釐清責任必要，但校長對私人經營粉專究竟具有何種管理權限、以及未積極介入，是否足以構成利用職務權勢實施霸凌，仍有討論空間。

工會表示，反對任何形式職場霸凌，但霸凌認定涉及當事人權益，應有明確法律依據及一致標準，不能將未妥善處理爭議與本人實施霸凌直接畫上等號。

對於教育局處置時程，工會質疑，勞工局11月11日作成決定，學校12日上午8時收到公文，教育局當天下午4時即發文，13日起暫時調整校長職務，17日即解除校長職務，是否符合比例原則。

此外，工會呼籲，勞工局應公開說明私人粉專言論歸責校長法律依據，釐清管理責任與職場霸凌的界線；教育局則要清楚交代暫調及解職必要性與決策程序。