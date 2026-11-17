嘉義大學攜手農業部林業及自然保育署嘉義分署、林業試驗所，在嘉義縣竹崎鄉水社寮建置「中海拔林下經濟臺灣茶種植示範區」，今天舉行揭牌典禮，目前已栽植250株台灣山茶、30株金線蓮及50株馬藍，探索兼顧森林保育與經濟收益的經營模式。嘉大校長林翰謙表示，期盼將學術研究轉化為地方發展動能，讓水社寮成為兼具生態保育、教學研究與山村產業發展的永續示範基地。

揭牌典禮在水社寮林間舉行，沒有紅地毯，取而代之的是樹蔭、山風與新植幼苗。嘉大音樂系管樂重奏團以薩克斯風演奏迎賓，校長林翰謙、林保署嘉義分署長李定忠、林試所嘉義研究中心主任廖敏君、阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱及仁壽村村長王陳素梅等人共同參與，見證林下經濟示範區正式啟動。

嘉大表示，示範區選擇台灣山茶、金線蓮及馬藍作為主要栽培作物，分別具有茶產業、藥用植物及天然染料等發展潛力，透過適地適種及長期生態監測，研究如何在維持森林覆蓋與生態功能的前提下，創造林地經濟價值，為山村產業尋找新的發展方向。

林翰謙表示，水社寮是嘉大長期深耕中海拔森林研究與環境教育的重要場域，示範區能夠成形，仰賴林保署、林試所及地方居民共同投入。未來將結合水社寮學習研究教育中心、森林生態研究及通識教育課程，讓學生走入森林實地學習，將研究成果轉化為地方發展動能。

李定忠表示，期盼透過三方合作，在維護森林生態前提下創造山村收益；廖敏君說，未來將持續投入作物栽培研究及監測技術，累積中海拔林下經濟經營經驗。

揭牌後，嘉大森林暨自然資源學系教師詹明勳帶領與會人員踏勘示範區，介紹作物栽植及經營規劃。嘉大也提出水社寮未來發展藍圖，包括學習研究教育中心建築規劃、林下經濟示範區布局，以及結合地方文化的「嘉義巡禮 Part Ⅲ」課程，期盼將水社寮打造為兼具教學研究、生態保育與地方產業發展的永續示範基地。

典禮於示範區前揭開序幕，師生貴賓齊聚林道。圖／嘉義大學提供

嘉義大學校長林翰謙致詞，說明示範區設立願景。圖／嘉義大學提供

「水社寮中海拔林下經濟種植示範區」正式揭牌。圖／嘉義大學提供

與會來賓踏勘林下經濟種植示範區後於林間合影。圖／嘉義大學提供