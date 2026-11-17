讀頂大就目中無人？有些人總愛拿漂亮學歷當作能力的證明，就有網友抱怨，自己的主管畢業於頂大，平時總愛拿學歷壓人，不僅聽不進下屬意見，專案成功就搶功勞，出包卻忙著甩鍋。沒想到部門來了一位同樣頂大畢業的新人，面對主管又想推卸責任，竟當場拿出關鍵證據，還用主管最愛掛在嘴邊的「頂大邏輯」反擊，讓對方瞬間啞口無言，精彩過程引起網友熱議。

近日，一位網友在Dcard論壇發文，表示自己的主管畢業於頂尖大學，平時總愛把學歷掛在嘴邊，每當開會有人提出不同意見，就會搬出過去的求學經歷，強調自己的邏輯與判斷比較正確，「你們聽我的就對了」；甚至會直接否定部屬的想法，並丟出一句「這就是思考層次的差別」，讓畢業於政大的原PO相當無奈。

原PO透露，主管自認能力出眾，經常把專案成功歸功於自己，但在職場上秉持「嚴以待人」的心態，一旦出錯就怪罪下屬。直到3個月前，部門來了一名同樣畢業於頂大的新人，才讓這名主管踢到鐵板。

某次部門準備提交重要數據，主管堅持採用自己的計算方式，儘管新人提出疑問，仍要求照辦，甚至拍胸脯保證「有問題我負責」。沒想到報告提交後，整份數據的計算邏輯竟出現嚴重錯誤，遭客戶要求重新檢討。

眼見主管又想把責任推給執行人員，新人直接搬出當初的電子郵件、會議紀錄及修改版本，當場證明報告完全按照主管指示執行，並反問是否該先檢討決策流程，更補上一句：「我以為主管既然這麼有經驗，應該不會犯這種基本錯誤，畢竟您之前也說過，這種邏輯頂大就教過了。」讓會議室瞬間陷入沉默，一旁的原PO也差點笑出來，暗自心想：「平常主管最喜歡拿學歷壓人，這次終於有人把他的話原封不動還給他。」

原PO表示，事件結束後沒幾天，新人便提出離職，並在原因直指主管習慣以學歷否定部屬專業、出事卻不願承擔責任。面對主管追問，新人也表明問題出在管理方式。這番經歷讓原PO佩服不已，也開始另尋工作，打算年後離開，並感嘆：「畢竟我也不想再每天聽一個人用畢業學校證明自己的專業，然後用別人的錯誤證明自己的無辜」。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛抱怨職場上最怕遇到只會搶功勞、推卸責任的主管，「我前主管也是這種人，出包永遠是下面的人沒做好，成功就是他領導有方，最討厭這種只會搶功勞跟甩鍋的」、「這種就是自以為是還瞎指揮的類型！比什麼都不會，放給屬下做的主管還糟糕」、「台灣主管大多都不喜歡不聽話的下屬，有事通常都下屬扛」。

也有網友認為，真正有能力的人不需要靠學歷證明，「有自信的人是不會一直強調自己頂大的，他顯然沒自信」、「真正厲害的主管是會包容所有意見的人，並尊重所有提出意見的人」，直言主管應該尊重不同專業，而非一味否定部屬。

至於新人的反擊方式，更獲得不少網友讚賞，「這就是『Z世代整頓職場』很好的範例」、「公司就是缺乏這種敢說敢做有擔當的新人」。不過，也有人認為這樣還稱不上真正的反將一軍，建議原PO既然已經打算離職，不妨讓更高層主管知道實情，避免其他員工繼續受委屈；或乾脆揪其他同事一起出走，「最少也讓公司其他部門的基層口耳相傳」。