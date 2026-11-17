為推進人工智慧技術應用與產學實務接軌，MCU設計廠商雅特力科技今捐贈最新Edge AI開發平台及AI軟體平台給雲林科技大學，校長張傳育透露，校內已建置2台NVIDIA H200 GPU，是全台少數擁有該設備的大學，已協助許多企業解決實務問題，未來將結合相關開發平台，讓AI技術加速進入產業應用。

雲科大智慧辨識產業服務研究中心（IRIS中心）與雅特力科技今天舉辦「Edge AI開發平台捐贈暨產學合作簽署儀式」，張傳育、副校長黃世輝、雅特力科技資深處長黎柏均、智慧科技學院長張軒庭、電機系主任張家宏、電機系教授洪崇文等人出席。

雅特力捐贈「AT32 Edge AI Sensor EV Board多感測器邊緣AI開發平台」及「AT32 AI Studio一站式AI軟體平台」，支持雲科大推動邊緣運算相關課程。

雅特力科技資深處長黎柏均表示，微控制器（MCU）已廣泛應用在日常生活及終端設備，將與雲科大結合雙方研發能量，透過感測數據蒐集、AI模型訓練與優化，再將訓練完成的模型部署到雅特力AT32 MCU平台，協助企業提升產品智慧化程度及開發效率。

張傳育表示，雲科兩年前建置全台第一組NVIDIA H200 GPU，去年再添購第二組，目前全台相關設備仍屈指可數，學校藉此訓練模型，再透過輕量化技術，將模型部署到邊緣運算平台，已實際協助企業解決問題，包括協助企業產生工地公安報告、醫療影像辨識及AI影片剪輯等應用，未來將結合雅特力捐贈的平台，讓AI技術加速進入產業應用。

雲科大表示，學校與雅特力過去已合作設立聯合實驗室，雅特力也曾捐贈40套AT32F403A微控制器發展與教育平台系統，並與電機系教授洪崇文團隊推動多項AI產學計畫，今現場也展示可量測心跳的智慧椅墊、可秤重的智慧水壺等成果。

MCU設計廠商雅特力科技今捐贈最新Edge AI開發平台及AI軟體平台給雲林科技大學。記者陳雅玲／攝影

MCU設計廠商雅特力科技今捐贈最新Edge AI開發平台及AI軟體平台給雲林科技大學，現場展示雙方先前合作成果，校長張傳育體驗能夠量測心跳的智慧椅墊。記者陳雅玲／攝影