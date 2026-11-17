AI人才需求增 台南成立技職大聯盟 串聯AMD、學校打造人才庫
因應AI及智慧機器人快速發展，台南市府攜手國科會、大南方新矽谷推動辦公室成立「台南技職大聯盟」，串聯AMD、成功大學、南台科技大學、崑山科技大學及多所高中職，整合國際科技資源與在地教育能量，透過產學合作、企業實習及專題研發，培育AI與智慧製造人才，協助企業加速技術升級。
市長表示，面對少子化及國際產業競爭，單靠學校既有學位課程，恐難及時滿足產業第一線需求，市府希望透過大聯盟建立「台南人才庫」，串聯育才、實作、就業及留才，縮短學用落差，讓學生在畢業前就累積產業實務經驗。
市長黃偉哲指出，國外頂尖大學透過企業實習及附屬醫院等機制，讓學生提早接觸專業職場，台灣大學及科技大學也應強化類似合作，避免學生畢業後才開始尋找工作，造成學非所用及人力資源浪費。
他也以市府1999專線為例，過去民眾陳情須經人工記錄、登錄及公文轉送，處理時間可能長達三、四個月，市府希望運用AI及簡化行政流程，將處理時間從一個月縮短至兩周甚至更快。交通罰單也有類似問題，民眾可能11月才收到6月的違規通知，透過AI輔助及流程優化，可望減少行政耗時與人力浪費。
副市長趙卿惠表示，籌備大聯盟期間，市府團隊走訪學校及產業界，盤點各局處資源與企業需求，了解產業面臨的問題，再結合成功大學等高等教育機構及技職學校的專業，建立產學合作機制。AMD也協助拜訪及推動相關教育合作。
市府指出，聯盟將從高中職科技教育扎根，延伸至大專校院專業培育及產業實務應用，由企業提出實際需求，學校師生投入專題研發及問題解決，並提供實作、實習機會，讓學生接觸AI及智慧製造技術，同時協助企業媒合學研資源，改善生產流程。
經發局表示，市府也將透過地方型SBIR、CITD及TIIP等計畫，協助企業盤點轉型需求、爭取中央及地方研發補助，推動技術開發、產業升級及創新應用，降低企業轉型門檻，讓產學合作成果實際落地，提升台南產業競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。