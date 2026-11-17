因應AI及智慧機器人快速發展，台南市府攜手國科會、大南方新矽谷推動辦公室成立「台南技職大聯盟」，串聯AMD、成功大學、南台科技大學、崑山科技大學及多所高中職，整合國際科技資源與在地教育能量，透過產學合作、企業實習及專題研發，培育AI與智慧製造人才，協助企業加速技術升級。

市長表示，面對少子化及國際產業競爭，單靠學校既有學位課程，恐難及時滿足產業第一線需求，市府希望透過大聯盟建立「台南人才庫」，串聯育才、實作、就業及留才，縮短學用落差，讓學生在畢業前就累積產業實務經驗。

市長黃偉哲指出，國外頂尖大學透過企業實習及附屬醫院等機制，讓學生提早接觸專業職場，台灣大學及科技大學也應強化類似合作，避免學生畢業後才開始尋找工作，造成學非所用及人力資源浪費。

他也以市府1999專線為例，過去民眾陳情須經人工記錄、登錄及公文轉送，處理時間可能長達三、四個月，市府希望運用AI及簡化行政流程，將處理時間從一個月縮短至兩周甚至更快。交通罰單也有類似問題，民眾可能11月才收到6月的違規通知，透過AI輔助及流程優化，可望減少行政耗時與人力浪費。

副市長趙卿惠表示，籌備大聯盟期間，市府團隊走訪學校及產業界，盤點各局處資源與企業需求，了解產業面臨的問題，再結合成功大學等高等教育機構及技職學校的專業，建立產學合作機制。AMD也協助拜訪及推動相關教育合作。

市府指出，聯盟將從高中職科技教育扎根，延伸至大專校院專業培育及產業實務應用，由企業提出實際需求，學校師生投入專題研發及問題解決，並提供實作、實習機會，讓學生接觸AI及智慧製造技術，同時協助企業媒合學研資源，改善生產流程。

經發局表示，市府也將透過地方型SBIR、CITD及TIIP等計畫，協助企業盤點轉型需求、爭取中央及地方研發補助，推動技術開發、產業升級及創新應用，降低企業轉型門檻，讓產學合作成果實際落地，提升台南產業競爭力。

台南市長黃偉哲了解目前大專院校發展AI應用的成果。記者吳淑玲／攝影

台南市府今天宣布「台南技職大聯盟」成立，串聯AMD、成功大學、南台科技大學、崑山科技大學及多所高中職，深化產學合作及技職人才培育，同時協助企業提升智慧製造與AI應用能力。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲了解目前大專院校發展AI應用的成果。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲了解目前大專院校發展AI應用的成果。記者吳淑玲／攝影