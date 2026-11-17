國立台灣師範大學圖書館以「新文藝復興」為理念，於今日舉行「當AI遇見HI：AI生成答案，人透過閱讀創造意義」特展開幕式。台師大校長宋曜廷表示，年輕世代若將思考、寫作等任務理所當然地交給AI，長期下來恐導致能力喪失、引發文明倒退，「閱讀」是師大新文藝復興活動的核心，希望從大學做起喚起各界對思考的重視。

台師大表示，本次特展以人工智慧（AI）與人類智慧（HI）的碰撞、對話與共生為主軸，邀請各界人士走進AI與人類智慧交會的現場，在科技之外，重新看見閱讀、思考、人文與創造的價值。

台師大校長宋曜廷致詞表示，有些學者或產業將AI視為洪水猛獸，聚焦於如何設立「圍欄」加以監管，或擔憂工作被取代，更值得警惕的是人類面對超級工具時，是否會「放棄自身能力而不自知」。若年輕世代習慣將寫作、思考等任務理所當然交給AI，長期下來恐導致人類能力喪失，甚至引發文明倒退。

宋曜廷說，現代學生過度依賴短影音、只求AI摘要或片段答案，卻忽略了「如何發現問題、建立邏輯脈絡與破題」的完整思考過程。但人要確認自身主體性，必須具備「讀、寫、算」的基礎素養，而一切的起點都在於「讀」。

宋曜廷引用哲學家笛卡兒的「我思故我在」，強調無論思考的結論是否比別人好，自主思考的過程本身就是人類存在與價值的證明。他表示，閱讀節是台師大推動新文藝復興運動的核心活動之一，希望喚起全校師生對閱讀的重視，並期許從大學做起，將閱讀風氣進一步推廣至中小學。

圖書館館長李志宏表示，活動內容包括海報展、互動體驗及專題演講，從科技、閱讀與人文等面向，探索AI時代人類的角色與價值。

李志宏說，互動體驗區讓參觀者利用AI進行文學、音樂與美術創作。文學創作區邀請觀展者將高行健作品中的孤獨、漂泊、人稱辯證等精神核心，作為與AI對話的元素。透過人機協同，共同創作一段專屬客製且獨一無二的文學新詞；音樂創作區利用iPad播放AI生成及人類創作音樂，觀展者可自由選擇曲目聆聽，引導觀展者感受AI音樂與人類創作的不同。

「當AI遇見HI：AI生成答案，人透過閱讀創造意義」特展，即日起至12月31日於台師大圖書館總館1樓大廳登場。