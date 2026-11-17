美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）昨晚主辦「愛達荷州感謝酒會」，東海大學校長張國恩出席，代表東海大學與美國博伊西州立大學（Boise State University）簽署學術合作協議。兩校分別位於美光科技美國總部所在地及台中廠區周邊，未來將推動半導體人才培育、學生交換與共同研究，串聯台美高等教育與產業資源，拓展國際科技人才交流。

此次也是博伊西州立大學在台灣簽署的第二份教育合作備忘錄。博伊西州立大學參與美國國家微電子教育網絡相關區域人才培育計畫，在半導體教育及產學合作領域具有發展基礎。依據協議內容，兩校將推動學生交換、共同研究、學術出版及資訊交流，並以半導體教育為合作重點，擴大跨國人才培訓與學術研究機會。

張國恩指出，半導體產業的發展不僅需要先進技術與設備，更需要具有國際視野及跨文化溝通能力的專業人才。此次簽約是兩校深化合作的第一步，期盼未來透過學生交換、研究交流與產業合作，讓學生在學期間就有機會接觸不同國家的科技教育與產業環境，培養參與全球半導體產業所需的能力。

代表博伊西州立大學出席的工學院院長Amy Fleischer博士則說，全球半導體產業正快速演變，建立具有韌性的人才培育體系，已成為高等教育與產業界共同關注的重要課題。此次合作結合博伊西州立大學的學術與產業經驗，以及東海大學的教學研究能量，對推動國際半導體教育具有重要意義。

台美半導體人才培育也是此次愛達荷州訪台的重要議題。AIT處長谷立言致詞時指出，AIT今年9月舉辦首屆「Freedom 250」人才培訓峰會，致力擴大台美學生與勞工投入半導體職涯的機會。今年1月，愛達荷州教育代表團也曾參訪美光台中廠，與台灣教育界交流人才培育經驗。

谷立言並以「黃金標準」形容愛達荷州在台美地方層級合作中扮演的角色，肯定雙方在科技產業、教育及人才交流方面建立的合作關係。酒會結束前，他也特別邀請東海大學代表與愛達荷州代表團合影，展現對此次高等教育合作的重視。