陸生聯招會公布2026年大學校院碩士班、博士班聯合招收大陸地區學生錄取數據，今年博士班提供236個名額，碩士班1191個，由於僅限已在台就讀的陸生升讀，今年計45人完成分發，最終註冊僅34人，其中碩士班僅有4人註冊。

2020年中國大陸政府片面暫停陸生來台，自2023年最後一屆學士班畢業後再無陸生學士班新生入學，僅當時就已在台就讀的陸生可持續在台升讀碩、博士班。我方近年盼兩岸對話，重啟對等觀光旅遊、大陸學位生來台就讀，但雙方至今仍未有近一步互動。

根據陸聯招數據指出，2026陸生碩、博班招生提供1427個名額，包括碩士1191以及博士236個名額，碩班報名人數5人、博士班則為50人，兩個學制總計45人完成最後分發，但最後完成註冊者僅34人，其中博士佔多數註冊者30人，碩士生僅4人。

由於陸生學士班新生已中斷數年，今年公告碩、博班註冊人數，則是極少數學士班延畢或已在台就讀碩班但仍願留台深造的陸生，也由於碩班來源是學士延畢生，因此人數非常少；博班來源則是已在台就讀碩班的陸生，人數相對略多。

陸生新生中斷來台後，我方近年境外招生鎖定東南亞、南亞國家。但一名私校人士表示，各大專校院其實更想回到以前招收陸生的時代，對校方而言，陸生家境有一定水準，沒有語言問題、無需安排工作，可省下很多事前事後的就學輔導，更不用應付學生外出工作可能延伸的風險。只是兩岸關係不好，學校也知道，不敢要求什麼。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則表示，每年初陸聯招會通知國內的大專校院說明招生名額等事宜，約莫春季發布招生簡章，陸生6月考完高考，即可持成績報名升讀我方學校。仍建議，我方可以直接公布簡章，國際教育應是提供名額、獎學金等措施，「你想來就來。」我方錄而對方不放人來註冊，也就是把球拋給對岸了。