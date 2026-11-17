「2026世界美食嘉年華會」將於11月21日在新竹北埔麻布山林盛大登場。麻布山林、富森會所負責人張志騰主廚教授將攜手中華大學觀光學院師生，邀請韓國、港澳、及日料三大名廚，到校舉辦密集特訓，帶領台灣本國生與約旦、越南及印尼等外籍生共14名學子，提前掌握多國料理精髓，為這場主打「廚房全透明、食安零死角」的美食盛會揭開序幕。

中華大學觀光學院長張馨文表示，台灣百大名廚張志騰教授雖轉戰業界，分別於台中、北埔經營餐廳，仍心繫觀光學院的餐飲教學與實作資源，特別結合老師王子杰的中西餐廚藝課程，打造這場高強度的實戰工作坊。跨國廚藝生力軍在歷經精密訓練並參與菜色設計後，將於活動前一日率先前往麻布山林協助前置備料，隔日正式站上第一線協助接待服務。

本次特訓師資堪稱國際賽事等級，三位重量級主廚各展所長、傾囊相授。日式料理邀請身兼WACS世界廚師聯合會國際評審與FDA國家優良廚師的總監林宸緯親自指導綜合壽司、加州壽司捲、炸天婦羅及炙燒日本和牛壽司燒；韓國料理則由具備韓國東義大學餐飲管理博士學位、曾任釜山宜必思大使酒店行政總主廚的James名廚操刀，傳授道地人參雞湯與韓式辣炒年糕祕訣，其韓國金海大學主廚的身分更在交流中促成兩校洽談締結姐妹校MOU的佳話；港澳美饌則由前洲際酒店集團陽江華邑酒店總經理黎柱權名廚坐鎮，手把手教學艇仔粥、雲吞麵與經典咖哩三寶。

中華大學指出，這場年度美食饗宴打破傳統封閉式廚房框架，比照國際廚藝賽事標準設立開放式食材展台與全透明烹調區，讓賓客在絕美山林間親眼見證食材鮮度與製作衛生。現場除學子參與製作的日韓港澳佳餚外，更匯集台南現切牛肉湯、新竹貢丸湯、星馬肉骨茶、泰式酸辣冬蔭湯及義式披薩等全球珍饈，誠摯邀請全台饕客共赴這場舌尖上的環球之旅。

中華大學說，觀光學院長期秉持「學用合一、接軌國際」的辦學理念，透過此次產學深度合作，不僅讓學生在校園內就能獲得國際名廚真傳，更藉由大型實務場域的歷練，培養跨文化團隊協作與餐飲服務視野。未來學院將持續鏈結海內外頂尖餐旅資源，全方位栽培具備全球競爭力的觀光新世代人才。

教授張志騰（左）示範全雞前置處理秘訣，學生們緊盯細節並紛紛舉起手機紀錄實戰工法。圖／中華大學提供