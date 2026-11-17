如何在有限的土地上，利用太陽光製造更多氫氣？清華大學化學工程學系教授周鶴修團隊研發出一種新型高分子固定化平台，成功將傳統平面式太陽能光催化產氫裝置，轉變為可向上堆疊的立體結構。研究結果顯示，在相同面積上，三層裝置的產氫量是單層的近5倍，成功突破傳統技術面臨的空間限制。研究成果已發表於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

周鶴修說，隨著全球積極推動能源轉型，如何以更有效率的方式生產低碳氫能，已成為全世界的重要研究課題。清大團隊期待透過立體堆疊設計，提高有限土地的太陽能產氫量，為未來的潔淨能源技術提供新的發展方向。

周鶴修解釋，光催化產氫的概念類似植物的光合作用，利用光催化材料吸收太陽光，將光能轉換成化學能，進而驅動反應產生氫氣。過去常將光催化材料以粉末形式分散在反應液中，必須持續攪拌以避免沉澱；若將材料製成薄膜，又容易面臨材料剝落、反應液不易滲透等問題，限制了產氫的效率與實際應用。

為突破這些限制，清大團隊研發出一種新型高分子固定化平台（PTD），將光催化材料與高分子基材均勻混合，製成如矽膠般柔軟、無須額外支撐的獨立式薄膜。反應液可滲入高分子膜內部，使其膨脹，讓水及其他反應物更容易接觸光催化材料；取出晾乾後，仍能維持完整形狀並重複使用。此外，這項技術也能固定原本不易製成薄膜的難溶性材料，未來有機會搭配不同種類的光催化材料與高分子基材，擴大應用的可能性。

團隊受到半導體「三維積體電路」（3D-IC）的概念啟發，將光催化高分子膜向上堆疊，讓有限的面積發揮更大的能源效益。本篇論文共同第一作者、化工系博士後研究員林韋澄表示，團隊設計出像抽屜一樣可抽拉、替換高分子膜的裝置，並以三層高分子膜進行產氫實驗。結果顯示，在模擬太陽光照射6小時後，三層堆疊裝置的單位面積產氫量達到單層的近5倍。

研究團隊接著進行第二階段實驗，將三種吸收不同波段光的光催化材料分別製成高分子膜，依照吸光特性上下堆疊。林韋澄說，太陽光包含不同波長的光，上層高分子膜未吸收的光可繼續穿透至下層，同時減少不同材料混合時可能產生的能量損失。研究發現，相較於將相同總質量的材料混合於同一層，分層堆疊的產氫量是混合使用的近4倍，顯示這項設計也能更有效利用太陽光。

周鶴修表示，這項研究歷時約兩年，團隊起初希望將光催化材料製成太陽能產氫板，經過多次嘗試與調整，才發展出可獨立使用和立體堆疊的新平台，且相關技術已取得台灣與日本的專利認證。

清大說，這項研究由周鶴修團隊主導，結合材料、化工與光電等跨領域專業共同完成。清大電機系教授楊尚達團隊透過超快光譜分析，協助了解新型高分子膜內部的電荷傳輸行為，進一步釐清高分子平台提升光催化效率的機制；化工系黃振煌教授則協助三層堆疊裝置的製備。透過跨領域團隊的合作，成功整合材料設計、光催化機制分析與裝置開發，為太陽能產氫技術的實際應用奠定基礎。

立體式太陽能產氫平台，分層吸光提升效率。圖／清大提供

清大團隊將光催化材料製成柔軟薄膜，並設計立體堆疊裝置，探索提高太陽能產氫量的新方法。圖／清大提供

清大化工系教授周鶴修（前排中）與研究團隊打造出立體式太陽能產氫平台。圖／清大提供