政策窒礙 台大2博班招生率僅20%

教育部於一一○年制定國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，包括半導體、人工智慧、智慧製造等，由國立大學與企業共同辦學，設立「創新沙盒」國家重點領域研究學院，盼十二年培育四千八百名碩博士人才，但計畫上路至今有部分學院招生欠佳，龍頭台大兩博士學位學程，招生率僅廿％。

一一○年起各校學院陸續上路，前總統蔡英文多次前往揭牌，至一一四學年度，已設有十三個學院共六十五個研究所及學位學程。

本報掌握，台大重點科技研究學院「積體電路設計與自動化博士學位學程」及「奈米與科學博士學位學程」一一四學年招生率均僅兩成，且一一一至一一四學年招生率均未逾四成。

中山大學半導體及重點科技研究學院，設有「精密電子零組件研究所碩士班」及「創新半導體製造研究所博士班」，招生率則是五成六與四成；中央大學永續與綠能科技研究學院，「永續領導力碩士學位學程」及「永續綠能科技博士學位學程」，招生率分別僅六成五及五成。

台大表示，半導體等科技業碩士人才需求高、薪資高，許多學生碩士畢業後選擇就業，尤其奈米與科學博士學位學程，若繼續攻讀博士，還需投入約四至五年，但畢業後的薪資及職涯發展，未必能彌補這段期間的時間與經濟成本。

台大談到，部分學程研究領域與校內既有系所相近，也可能影響學生選擇。即使研究學院在產學合作、人才培育制度彈性，仍難以完全克服就業市場及升學選擇影響。

中山大學也指出，創新半導體製造研究所就讀意願容易受產業影響；另外，企業普遍提前延攬人才，部分碩士生在學期間即獲企業預聘，導致國內博班招生率普遍下降。

學校也提出改善方案。台大表示，重點科技研究學院設置菁英博士生獎學金，將研發實習列必修，讓學生有機會參與企業研發、累積實務經驗，一一四學年畢業生就職公司與在學期間實習公司相同比例達五成。中山大學說明，精密電子零組件研究所已改為單獨招生，並更名為電子材料與機電整合研究所，一一五學年已滿招。