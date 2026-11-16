重點領域研究學院招生欠佳 學界建議跳脫學院派作法

公立大學近年陸續創設國家重點領域研究學院，但如台大國際政經學院、重點科技研究學院創設之初，多遭質疑招生對象或研究內容重複，恐是疊床架屋。近年學院轄下部分系所招生欠佳，大學端建議，重點領域研究學院就是要跳脫「學院派」做法，才能避免成為二線學院。

台師大跨域科技產業創新研究學院院長高文忠表示，重點領域學院在部分大學，確實像是為了增加研究生招生名額，教師可能也不積極爭取或辦理產業計畫，變成雖透過重點領域學院招生，但學生仍在做一般研究。學生性質若非企業想要，反而可能讓學院變成二線，或成為原校內相關學院的附屬。

高文忠談到，即便重點領域學院和一般學院研究議題多重複，但也能辦得不一樣。以師大為例，創新學院研究議題與合作的企業充分討論，對產業而言也有落地的價值，「企業願意給計畫，我們才給學生。」建議重點領域學院，就是要跳脫傳統學院派做法。

清大副校長邱博文則談到，重點領域學院要辦得好，企業界資源一定要進來。以自己在清大半導體學院博班生為例，多設有半年的業界或國外實習，領有獎助學金以及業界底薪，讀博士會變得有吸引力，也不用擔心學用落差。

台科大校長顏家鈺則表示，大學既有的學院與系所，在制度及課程調整上有一定程序，在產業快速變化時，有時候反應不會那麼快；設立重點領域研究學院，某種程度上就是讓學校保有彈性，可更快地配合時代需求。

顏家鈺說，重點不在於領域重疊，而是能否透過不同制度、培育機制，讓學生具備產業需要的專業能力。大學應該要有更大的彈性與自由度，學校要能依實際需求調整布局，市場需求會變，人才培育也應該跟著調整，而非一直維持原做法。