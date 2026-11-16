快訊

洋流船隊淡水河撒金紙…幕僚拿端午節護航 韋淳祐嗆：沈伯洋是屈原？

賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

「小沈1500」關鍵硬碟二審交鋒 柯文哲律師團說詞矛盾⋯他尷尬合流

聽新聞
0:00 / 0:00

國家重點領域研究學院 台大2博班招生率僅20%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大重點科技研究學院獲國科會支持，於水源校區卓越研究大樓打造先進半導體製程研究場域，大樓無塵室內建置涵蓋微影、薄膜、蝕刻與量測關鍵製程等先進設備，並支援8吋晶圓製程需求。記者胡經周／攝影
台大重點科技研究學院獲國科會支持，於水源校區卓越研究大樓打造先進半導體製程研究場域，大樓無塵室內建置涵蓋微影、薄膜、蝕刻與量測關鍵製程等先進設備，並支援8吋晶圓製程需求。記者胡經周／攝影

配合國家發展，教育部於110年制定國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，公布重點領域包括半導體、人工智慧、智慧製造等，由國立大學與企業共同辦學，設立「創新沙盒」國家重點領域研究學院，盼12年培育4800名碩博士人才，但計畫上路至今仍有部分學院招生欠佳，龍頭台大兩項博士學位學程，招生率僅20％。

創新條例放寬組織、人事、財務、人才培育等項目，促使產業參與產學研發，110年起各校學院陸續上路，前總統蔡英文多次前往揭牌，至114學年度，全台已設有13個學院共65個研究所及學位學程。

但本報掌握，台大重點科技研究學院「積體電路設計與自動化博士學位學程」及「奈米與科學博士學位學程」114學年招生率均僅兩成，且111至114學年招生率均未逾四成。

中山大學半導體及重點科技研究學院設有「精密電子零組件研究所碩士班」及「創新半導體製造研究所博士班」，招生率則是五成六與四成；中央大學永續與綠能科技研究學院，「永續領導力碩士學位學程」及「永續綠能科技博士學位學程」，招生率分別僅六成五及五成。

台大表示，原因在於半導體等科技業碩士人才需求高、提供具競爭力的薪資，讓許多學生碩士畢業後選擇就業。尤其奈米與科學博士學位學程，碩士畢業生已有不錯的就業機會及薪資，若繼續攻讀博士，還需投入約四至五年，但畢業後的薪資及職涯發展，未必能彌補這段期間的時間與經濟成本。

台大談到，部分學程研究領域與校內既有系所相近，也可能影響學生選擇。即使研究學院在產學合作、人才培育制度彈性，仍難以完全克服就業市場及升學選擇影響。

中山大學也指出，創新半導體製造研究所就讀意願容易受產業影響；另外，企業普遍提前延攬人才，部分碩士生在學期間即獲企業預聘，傾向碩士畢業後直接投入職場，都導致國內博班招生率普遍下降。

學校也提出改善方案。台大表示，重點科技研究學院設置菁英博士生獎學金，將研發實習列為必修，讓學生有機會參與企業研發、累積實務經驗，114學年畢業生就職公司與在學期間實習公司相同比例達五成。中山大學則說明，已將精密電子零組件研究所改為單獨招生，並更名為電子材料與機電整合研究所，115學年已滿招。

台大 半導體 蔡英文 產學合作 研究所 教育部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

培育原住民族資訊、法政人才 教育部將推高中到研究所一貫方案

2027羅德獎學金揭曉 3華裔青年獲殊榮 美32人出線

台大98周年校慶…高民環、蔡明興獲名譽博士 陳建仁獲傑出校友

嶺東科大USR創造地方價值 SROI社會投資報酬率達3.11

相關新聞

AI代理人闖禍誰負責？雲科大研討會聚焦4大法律難題

生成式AI愈來愈普及，從資料蒐集、內容創作到AI代理人自主執行任務，便利之餘也衍生著作權侵權、兒少網路成癮及企業責任等法律爭議。國立雲林科技大學今天舉辦「2026 AI與數位法律研討會」，邀集專家學者探討科技快速發展下，現行法律制度面臨的挑戰。

國家重點領域研究學院 台大2博班招生率僅20%

配合國家發展，教育部於110年制定國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，公布重點領域包括半導體、人工智慧、智慧製造等，由國立大學與企業共同辦學，設立「創新沙盒」國家重點領域研究學院，盼12年培育4800名碩博士人才，但計畫上路至今仍有部分學院招生欠佳，龍頭台大兩項博士學位學程，招生率僅20％。

元智大學萬里薪傳計畫 為烏克蘭點燃戰地教育希望

元智大學「寰宇文化領航（USR）」計畫拓展全球教育網絡，推出寰宇萬里薪傳子計畫，與烏克蘭歷史悠久的利維夫國立理工大學（LPNU）合作，為烏克蘭青年學子打造堅實的華語學習支持系統，展現台灣教育軟實力。

60年老私校退場！修平科大正式併入暨大 今揭牌成「台中校區」

國立暨南國際大學與私立修平科技大學獲教育部核准整併，成為首例國內跨技職、一般大學的公私高校合併案。兩校積極合作辦理整併程序，修平科大這所60年老私校今在教育部長鄭英耀見證下，正式揭牌成為「國立暨南國際大學台中校區」。

暨大台中校區揭牌 未來設智慧工程學院 發揚修平培養產業人才初衷

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學8月1日完成整併程序，轉型為「國立暨南國際大學台中校區」今舉辦台中校區的揭牌儀式。教育部長鄭英耀、修平科大董事長林倉民和暨南大學校長武東星等共同主持揭牌儀式，並期許未來能進一步發揚修平科大林氏家族152年前以「松月書室」為地方增添教育資源的初心。

私校防跳槽／升等竟成賣身契？他寧棄副教授職位也要逃

「再待一年就能升等，我卻決定立刻打包離開，連校長都私下勸我快走…」從私立科大轉任國立大學的T教授，揭露了當前高等教育界鮮為人知的職涯困境：原本該是學術肯定與加薪保障的「升等」，如今卻伴隨著動輒3至5年的綁約條款與高額違約金。 大學為了留才設立的「防跳槽條款」，為何反而加速優秀人才的流失？面對「服務年限」與「職涯發展」的矛盾衝突，年輕教師在簽下聘約前該如何評估？聘約中的違約金條款合理嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。