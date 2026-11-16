元智大學萬里薪傳計畫 為烏克蘭點燃戰地教育希望

元智大學「寰宇文化領航（USR）」計畫拓展全球教育網絡，推出寰宇萬里薪傳子計畫，與烏克蘭歷史悠久的利維夫國立理工大學（LPNU）合作，為烏克蘭青年學子打造堅實的華語學習支持系統，展現台灣教育軟實力。

計畫主持人黃郁蘭教授表示，「寰宇萬里薪傳」以語言連結世界、文化促進理解為核心理念，整體規畫聚焦薪傳華語、萬里學伴與寰宇學堂三大行動方案。「薪傳華語」結合AI輔助學習工具與數位教材，提供基礎與生活文化華語課程；「萬里學伴」由元智學生與烏克蘭大學生線上交流，分享生活經驗與節慶文化，建立長期跨國友誼與全球公民素養；未來規畫推動「寰宇學堂」，邀請烏克蘭學子來台參與沉浸式研習營，將華語教育傳至海外。

烏克蘭利維夫理工大學副校長 Nataliia Melnykova 以公函致謝，肯定元智大學為烏克蘭學生規畫的線上薪傳華語課程、跨國萬里學伴計畫。他指出，專業華語師資授課不僅確保高品質教育，透過兩校學生的線上學伴交流，更為學習華語的烏克蘭學子帶來莫大助益，在深化語言學習的同時，也強化跨文化的緊密連結，期盼雙方未來能進一步深化並拓展合作規模。

元智大學機械工程學系一年級學生張育嘉參與「萬里學伴」計畫，他表示原本只是希望藉此練習英語，卻在交流中得知烏克蘭學伴經常因防空警報而無法安睡，深刻體會戰爭對日常生活的影響，也重新認識語言作為溝通橋梁的意義。化學工程與材料科學學系一年級學生李于婕分享，儘管雙方身處不同時區、文化背景各異，仍透過分享生活經驗與日常用語拉近距離，不僅建立跨國友誼，也拓展國際視野，體會跨文化交流的價值。

烏克蘭利維夫國立理工大學一年級學生Polina Naumenko感謝元智大學提供跨文化學習機會，讓學生即使身處戰爭環境，仍能與華語母語者交流，透過分享生活與文化，加深對台灣傳統習俗及價值觀的認識。另一位學生Kovorotusha Karyna指出，與台灣學伴的真實對話不僅提升華語聽說能力，也增進對不同文化的理解，期盼這份跨國友誼能持續延伸。

智大學學生透過「萬里學伴」計畫，與烏克蘭學伴線上交流華語及生活文化。圖／元智大學提供