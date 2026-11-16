AI代理人闖禍誰負責？雲科大研討會聚焦4大法律難題

生成式AI愈來愈普及，從資料蒐集、內容創作到AI代理人自主執行任務，便利之餘也衍生著作權侵權、兒少網路成癮及企業責任等法律爭議。國立雲林科技大學今天舉辦「2026 AI與數位法律研討會」，邀集專家學者探討科技快速發展下，現行法律制度面臨的挑戰。

研討會由中華法律風險管理學會與雲科大智財權與數位法律中心共同主辦，秋圃文教基金會、大肚山產業創新基金會、昇恆昌基金會及台灣法學研究交流協會合辦，今天下午在雲科大人文學院舉行，分為兩場次、安排4場專題演講，並邀請法律事務所律師及學者與談，現場約60名師生參加，另透過線上同步方式，開放校外學者、法律實務工作者及社會人士參與。

第一場以「AI與平台開發之法律」為主題，由中華法律風險管理學會副理事長劉喜主持，城邦法律事務所律師施嘉瑀與談。中正大學助理教授趙士瑋以「我國人工智慧產業發展的著作權風險：以Lawsnote和中央社為例」為題，透過國內案例探討AI業者蒐集資料、訓練模型時可能涉及的著作權爭議，以及如何在AI產業發展與著作權保護之間取得平衡。

雲科大教授楊智傑則以「禁止兒童使用線上社群網站？制度設計之挑戰」為題，介紹澳洲、美國及法國近年限制未成年人使用社群媒體的立法與司法發展，分析兒少網路保護、平台管理責任與言論自由之間的法律衝突。

第二場以「AI應用與法律」為主題，由楊智傑主持，城邦法律事務所所長吳文城與談。靜宜大學法律系副教授莊晏詞以「AI代理侵權責任歸屬之挑戰」為題，探討AI代理人自主執行任務，甚至造成他人損害時，開發者、部署者及使用者應如何分擔法律責任。

靜宜大學法律系助理教授蕭義宣則以「生成式AI時代之AI治理與ESG資訊揭露：台灣規範缺口與比較法借鏡」為題，聚焦企業運用生成式AI製作永續報告可能產生的資訊正確性及可信度問題，並比較台灣與國際AI治理規範，探討企業如何建立適當的管理機制。

主辦單位表示，生成式AI與數位平台快速改變產業及社會運作模式，法律制度也必須因應科技發展持續調整，希望透過跨領域交流，讓學界、法律實務界及產業界掌握AI應用可能衍生的法律風險，促進人工智慧創新與法律治理並行。